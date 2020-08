Insgesamt zwölf sichere Strecken für Fahrradfahrer will die Stadt Hannover in den kommenden Jahren bauen. Sie sollen von den Randbezirken in die City führen. Die SPD schlägt jetzt vor, entlang dieser Velorouten Fahrradgaragen zu bauen. Auch für die City wünschen sich die Genossen mehr Abstellplätze.