Radfahrer-Aktivisten vom ADFC warnen vor Verkehrskollaps

Mit einem offenen Brief fordert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC), auf die Folgen der Corona-Krise auch in der Verkehrsplanung zu reagieren. Was in dem an Oberbürgermeister Belit Onay und an die Ratsfraktionen gerichteten Schreiben steht, ist in seinen Grundzügen bekannt, weil der Katalog schon früher präsentiert wurde, aber im Rathaus keine merkbare Resonanz fand.

Straßenraum neu verteilen

Die Stadt soll sogenannte Pop-Up-Radwege einrichten, also an großen Straßen wie der Hildesheimer oder der Vahrenwalder Straße temporär vorhandene Fahrspuren für Autos sperren und den gewonnen Platz Radlern und Fußgängern zur Verfügung stellen. Außerdem sind Straßensperrungen, Tempolimits und temporäre Einrichtungen von Spielstraßen Bestandteil des Forderungskatalogs. „Es geht darum, einen Verkehrskollaps zu vermeiden“, warnt der ADFC.

Sorge vor schwachem Nahverkehr

Der Bundesverband der Fahrradlobby erhebt diese Forderungen ebenfalls und leitet sie aus einem von ihm entworfenen Szenario ab. Danach nimmt die Mobilität mit den Lockerungen der Corona-Regeln wieder zu. Der Nahverkehr mit Bussen und Bahnen werde aber weiterhin von vielen gemieden, weil dort die zwischenmenschlichen Abstandsgebote nur schwer einzuhalten sind. „Die Leute werden sich für eine geraume Zeit für den Individualverkehr entscheiden“, erklärt der ADFC. Werde dem Radverkehr nicht mehr Platz eingeräumt, nutzten sie das Auto – möglicherweise stärker als vor der Pandemie.

ADFC verweist auf Vorbilder

„Andere Städte haben Sperrungen, Pop-Up-Radwege oder Tempolimits schon ausprobiert. Das muss auch in Hannover möglich sein“, schreibt der ADFC in seinem offenen Brief. War es bisher aber nur in homöopathischen Dosen. Oberbürgermeister Onay hat die Waldchaussee in der Eilenriede zwischen Zoo und Steuerndieb und die Straße Am Großen Garten, alles andere als eine Verkehrsschlagader, über die langen Feiertagswochenenden sperren lassen. Dafür fing er sich prompt Vorwürfe aus der Politik ein, er handele selbstherrlich.

Pop-Up-Radwege, wie es sie in Berlin gibt, hält die Stadtverwaltung in Hannover aus rechtlichen Gründen nicht für umsetzbar. Straßensperrungen etwa im Bereich des Maschsees hat sie erwogen, ist aber zu dem Schluss gekommen, dass Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zueinander stehen.

Bisher kaum Resonanz in der Politik

Aus der Politik hat der ADFC bisher nur auf Seiten der Grünen Resonanz gefunden. Sie haben im Bezirksrat Mitte einen entsprechenden Antrag vorgelegt, den die CDU aber zwecks Beratungsbedarf erst einmal kassiert. Die SPD hat kürzlich ein Verkehrskonzept vorgelegt, das allerdings nicht auf die nahe Zukunft, sondern auf einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren zielt. Wirtschaftsverbände wie City-Gemeinschaft des Einzelhandels sowie die Industrie- und Handelskammer wehren sich derzeit so ziemlich gegen jeden Verkehrsplan, der das Wort Sperrung enthält – und nennen dabei ebenfalls die Corona-Krise als Grund.

Von Bernd Haase