Hannovers Steintorplatz bekommt eine Leuchtstele und auch an den Rändern ein neues Gesicht, so das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs. Der Radfahrclub ADFC aber fürchtet, dass nach dem Umbau „mit permaneten erheblichen Konflikten zwischen Radfahren und Fußgängern“ zu rechnen ist. Er interpretiert die Pläne so, als ob die Radfahrer einen Umweg über die Taxistände in der Georgstraße nehmen müssten. Im Wettbewerb hätten die Zweit- und Drittplatzierten dafür bessere Lösungen erarbeitet.

Allerdings hatte auch die Jury angemerkt, dass die Planungen im Punkt Radverkehr überarbeitet werden müssen –was in derartigen Wettbewerben völlig normal ist. Radfahrer sollen relativ direkt über den Platz fahren und dann auf dem Weg zum Schillerdenkmal eher neben der Allee. Am 2. März, 18 Uhr, informiert die Stadt in der Christuskirche, wie es mit dem Siegerentwurf des Büros Grieger und Harzer aus Berlin weitergeht.

