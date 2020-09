Hannover

Ein 33-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag in der Innenstadt vor einer roten Ampel gegen ein wartendes Auto geprallt und hat sich anschließend bei einem Sturz leicht verletzt. Weil derzeit noch nicht feststeht, ob er den Unfall selbst verursacht hat oder ein nachfolgender Autofahrer, sucht die Polizei nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radler gegen 16.20 Uhr in Hannover-Mitte auf der Karmarschstraße unterwegs, als er an der Ampelkreuzung zur Schmiedestraße gegen die linke Seite eines wartenden Peugeot prallte. Der 70-jährige Fahrer des Autos hatte nach eigenen Angaben auf der Geradeausspur gehalten, als er den Aufprall an der linken Seite seines Peugeots bemerkte.

Nachfolgender VW-Fahrer streitet Mitschuld ab

Wie die Polizei berichtet, gab der 33-Jährige Radfahrer gegenüber Einsatzkräften an, links hinter dem Peugeot auf der Geradeausspur gestanden zu haben, als er von einem nachfolgenden Volkswagen Phaeton eines 30-Jährigen mitgerissen worden sei. Deshalb sei er zunächst gegen den VW und anschließend gegen den Peugeot geprallt. Der VW-Fahrer streitet eine Mitschuld an dem Verkehrsunfall jedoch ab. Er habe vielmehr fast auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger gestanden, als der Fahrradfahrer von hinten gekommen sei. Erst beim Versuch des Radlers, zwischen den Autos weiterzufahren, sei er gegen beide Wagen gestoßen und gestürzt, behauptet der VW-Fahrer.

Laut Polizei brachte ein Rettungswagen den leicht verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt nach bisherigen Schätzungen etwa 2300 Euro. Um nach den widersprüchlichen Aussagen des Radfahrers und des VW-Fahrers die Unfallursache und die Schuldfrage zu klären, hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 109 18 88 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez