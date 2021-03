Radfahrer von Auto erfasst: Polizei Hannover bittet um Zeugenhinweise

Auf der Otto-Brenner-Straße mitten in Hannover sind am Donnerstag ein Radfahrer und ein Auto zusammengestoßen. Der 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Da der Unfall an einer Ampelkreuzung geschah, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu den Grünphasen machen können.