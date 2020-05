Radfahrer wird in Misburg-Nord von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Hannover

Auf der Buchholzer Straße in Misburg-Nord ist am Montagnachmittag ein Fahrradfahrer von einem Lastwagen erfasst worden – nur wenige Stunden nach einem ähnlichen Unfall in Wedemark. Wie die Polizei mitteilt, ist der Radfahrer gegen 15.30 Uhr mit dem Lkw zusammengestoßen und dabei „mindestens schwer verletzt“ worden.

Erst am Montagvormittag hatte ein Kleinkind bei einem Unfall in der Wedemark lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Lastwagen hatte das Kind auf der Kaltenweider Straße erfasst. Der Fahrer des Lkw wollte abbiegen. Dabei ereignete sich der Unfall.

Der Unfall am Montagnachmittag in Misburg-Nord soll sich jedoch nach HAZ-Informationen nicht wie zuvor in Wedemark bei einem Abbiegemanöver des Lkw ereignet haben. Offenbar hat der Radfahrer in Höhe der U-Bahn-Haltestelle Kafkastraße die Buchholzer Straße an einer sogenannten „Bedarfsampel“ bei Rotlicht überquert, ohne zuvor überhaupt ein grünes Signal per Knopfdruck angefordert zu haben. Der Lastwagenfahrer war demnach in Richtung Podbielskistraße und Innenstadt unterwegs und hatte noch versucht, dem Radfahrer auszuweichen. Es kam aber trotzdem zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein Notarzt brachte ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Buchholzer Straße ist derzeit wegen des Rettungseinsatzes und der Aufräumarbeiten gesperrt.

Von Ingo Rodriguez