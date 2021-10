Hannover

Bis der Weidetorkreisel in Groß-Buchholz umgebaut wird, werden noch einige Jahre ins Land gehen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Hannover hat sich aber jetzt schon mit dem Thema befasst. „Wir wollen uns frühzeitig einbringen, weil wir beim Südschnellweg schlechte Erfahrungen gemacht haben“, sagt der Vorsitzende Eberhard Röhrig-van der Meer.

Am Weidetor muss zunächst die marode Brücke abgerissen und bis 2024 zunächst durch ein Behelfsbauwerk ersetzt werden. Baubeginn für eine neue Brücke ist frühestens 2027, erst dann kommt der eigentliche Kreisel an die Reihe.

Nur Restflächen für Radler und Fußgänger

Der ADFC fordert deutliche Verbesserungen. „Der Kraftfahrzeugverkehr ist so laut und dominant, dass man die Bedeutung für Radfahrer und Fußgänger fasst vergisst“, erklärt Vorstandsmitglied Jan Krüger. Obwohl wichtige Radverbindungen von der City nach Groß-Buchholz, Lahe und Altwarmbüchen sowie von Bothfeld Richtung MHH und zur Eilenriede mit der Fahrradstraße Kleestraße dort entlangführten, müssten sich Radfahrer und Fußgänger mit Restflächen, umständlicher Wegeführung und langen Wartezeiten an Ampeln begnügen.

Auch bei der Mobilität in die angrenzenden Wohnquartiere gebe es Verbesserungspotenzial. Die Lage habe sich etwa durch den Wegfall der Radewege an der Gehägestraße und Drängelgitter an der Schnellwegbrücke weiter verschlechtert.

Vorbild für Hannover? In der holländischen Stadt Arnheim liegt der Kreisel für Radfahrer eine Etage tiefer. Quelle: ADFC Hannover

Eine Idee des ADFC klingt fulminant. „Man könnte den Radverkehr im Kreisel eine Etage tiefer legen und durch kurze Tunnelstücke an die Wege anbinden“, sagt Krüger und nennt als Vorbild dafür die Stadt Arnheim in Holland. Dadurch erreiche man eine Entzerrung der Verkehrsströme, von der letztlich auch Autofahrer und die erwünschte Stadtbahnlinie profitieren könnten.

Nach Einschätzung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird dies jedoch Wunschdenken bleiben. Der Eingriff in den Grundwasserhaushalt in Nähe zur Eilenriede sowie viele Leitungen in dem Bereich sprächen dagegen, hatte der Leiter des Geschäftsbereichs Hannover, Friedhelm Fischer, kürzlich gesagt.

Land will Kreisel durch Kreuzung ersetzen

Nach derzeitigem Planungsstand will das Land den Kreisel auch für Autofahrer auflösen und durch eine Ampelkreuzung ersetzen. Die endgültige Brücke könne kürzer werden als die vorhandene. Nach Einschätzung des ADFC bietet das Chancen, weil die Radwege dann nicht mehr über längere Strecken parallel zur Brücke geführt werden müssten und Umwege entfielen.

Nach derzeitigem Planungsstand will das Land den Kreisel auch für Autofahrer auflösen und durch eine Ampelkreuzung ersetzen. Quelle: Rainer Dröse

In seinem Papier hat der Fahrradclub auch Verbesserungen aufgelistet, die unabhängig von der Neugestaltung umsetzbar seien. Dabei geht es etwa um die Engstelle am Stadtfelddamm, wo der Radweg auf der Fläche des vorhandenen Fußwegs geführt werden könne. Letzterer müsste dann daneben neu angelegt werden. Den Weg entlang des Schnellweges in Richtung Eilenriede sähe der ADFC gern breiter, auch dazu sei eine Neuaufteilung der Verkehrsflächen erforderlich. An der Gehägestraße wünscht er sich eine ampelgeregelte Fuß- und Radverkehrsfurt.

Von Bernd Haase