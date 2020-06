Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagmorgen in Hannover-Badenstedt eine Radlerin erfasst und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben wollte der 36-Jährige mit seinem Gefährt abbiegen, als die 38-Jährige neben ihm über die Kreuzung fuhr. Die Frau kam in ein Krankenhaus, die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.