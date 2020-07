Hannover

Die Hannoveraner sind immer häufiger mit dem Fahrrad unterwegs, selbst in den Wintermonaten. Das geht aus der neuesten Radler-Statistik hervor, die die Stadtverwaltung auf Nachfrage der CDU im Bezirksrat Mitte vorgelegt hat. Im Juni tummeln sich stets die meisten Radfahrer auf den Straßen – mehr als 1,3 Millionen in diesem und im vergangenen Jahr. Vor drei Jahren waren es gerade mal etwas mehr als 1 Million.

Bemerkenswert ist, dass auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in den Monaten März, April, Mai und Juni die Zahl der Radfahrer auf den Straßen Hannovers in etwa gleich geblieben, zum Teil sogar deutlich zurückgegangen ist.

Zehn Zählstationen stehen aktuell im Stadtgebiet – entlang hoch frequentierter Pendlerstrecken wie Hildesheimer Straße und Friedrichswall, aber auch an Freizeitstrecken wie dem Maschsee. An ihnen wird jeder vorbeifahrende Radler erfasst. Die Messstelle an der Justus-Garten-Brücke nahe dem Kulturzentrum Faust ist erst im Mai 2019 dazugekommen. Die Datenerfassung, die die Stadt dem Bezirksrat vorgestellt hat, beginnt im Januar 2017 und reicht bis zum Juni 2020.

Auffällig ist dabei vor allem der Monat Januar mit einer kontinuierlichen Zunahme. Wurden 2017 noch rund 482.000 Radfahrer erfasst, waren es in diesem Jahr schon mehr als 700.000 – die Messstelle am Faust noch nicht mit eingerechnet.

Zahl der Radfahrer ist in März und April zurückgegangen

Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise in den Monaten März und April, als viele Menschen zu Hause arbeiteten und die Geschäfte geschlossen waren, ist die Zahl der Radler zurückgegangen. Registrierten die Messpunkte im März 2019 noch rund 718.000 Radler im Stadtgebiet, sind es im März des laufenden Jahres rund 685.000. Im April gehen die Zahlen noch deutlicher zurück: Von knapp 900.000 in 2019 auf 830.000. Im Mai und im Juni sind dagegen kaum noch Unterschiede zum Vorjahr festzustellen.

Die Zahl der Radler hat sich in den Corona-Monaten auch anders verteilt, kurz gesagt: Weniger Verkehr auf den Pendlerrouten, mehr Verkehr auf den Freizeitstrecken. In den Monaten März, April und Mai hat die Zählstation in der Hildesheimer Straße deutlich weniger Radler registriert als im Vorjahr. So sind im April rund 120.600 Fahrradfahrer auf der Straße unterwegs gewesen, im April 2019 waren es noch 30.000 mehr. Ähnlich auf dem Friedrichswall: Im April 2019 radelten mehr als 100.000 Menschen über die Cityringstraße, im April 2020 waren es weniger als 90.000.

Mehr Radler auf Freizeitstrecken

Dagegen nimmt in den Corona-Monaten die Frequenz auf Strecken zu, die auch ein Freizeitvergnügen bieten. Im April 2019 radelten knapp 130.000 Menschen am Maschsee entlang, im gleichen Monat diesen Jahres waren es mehr als 160.000. Auch im Mai genossen mehr Hannoveraner die Fahrt am Maschseeufer, nämlich rund 172.000. Im Vorjahr waren es gut 30.000 weniger.

CDU will Tagesdaten, um Straßensperrungen abzuwägen

Die CDU im Bezirksrat Mitte, auf deren Wunsch die Statistik präsentiert wurde, ist noch nicht zufrieden. „Wir würden uns tagesaktuelle Zahlen wünschen“, sagte CDU-Fraktionschef Martin Hoffmann. Dann könne man ermessen, ob an Wochenenden manche Straße für den Autoverkehr gesperrt werden kann, damit mehr Platz für Radfahrer bleibt. „Ärgerlich finden wir, dass die Messtation an der Langen Laube mehrere Monate lang nicht richtig funktionierte“, sagte Hoffmann. Für die Fahrradstraße brauche man valide Zahlen, um beurteilen zu können, ob dort Veränderungen nötig seien.

Tatsächlich wird immer wieder diskutiert, ob in der Langen Laube weniger Autos fahren sollten. Im Wahlkampf hatte der derzeitige Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vorgeschlagen, die Lange Laube zur Einbahnstraße zu erklären und noch Anwohnerparken zuzulassen.

Von Andreas Schinkel