Hannover

Im Umfeld der neuen Klimaprotestbewegung gründen sich immer mehr Initiativen. Neben dem Schülerstreikgruppen Fridays for Future und den Erwachsenen-Ablegern wie Scientists (Wissenschaftler), Parents (Eltern) oder Teachers (Lehrer) for Future tritt immer häufiger die Bewegung Extinction Rebellion an die Öffentlichkeit, die sich aus England aufs Festland ausbreitet. Sie will den Klimaprotest radikaler artikulieren und etwa mit Blockaden spürbar machen – betont dabei aber absolute Gewaltfreiheit in Sprache und Aktion. In Hannover haben sich nach eigenen Angaben etwa 160 Aktive der Bewegung angeschlossen, von denen mehr als die Hälfte angeben, sie seien bereit, sich bei den ab 7. Oktober in Berlin geplanten Straßenblockaden auch in Gewahrsam nehmen zu lassen. Fragen zu der Bewegung an zwei der hannoverschen Aktivisten, Julia Förster und Maximilian Matthias.

Frau Förster, Herr Matthias, warum braucht die Welt Extinction Rebellion – wir haben doch schon Fridays for Future?

Förster: Weil es echt erbärmlich wäre, gerade von meiner Generation – so grob die 35- bis 70-Jährigen, die es ja letztlich sehenden Auges verbockt haben –, in der Komfortzone sitzen zu bleiben und den Fridays zuzujubeln, wie die mit aller Kraft versuchen, die Katastrophe einzudämmen, die ihre Zukunft ist.

Matthias: Extinction Rebellion, abgekürzt XR, ist eine Bürgerrechtsbewegung, also eine soziale Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch gewaltfreien, zivilen Ungehorsam auf die Klimakatastrophe und das Massensterben aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln zu bringen.

Das trifft alles auch auf Fridays for Future zu.

Matthias: Bei den inhaltlichen Positionen stimmt das weitgehend. Der große Unterschied ist, dass sich die Fridays nicht zu zivilem Ungehorsam bekennen. Und bei denen gehören Aktionen, wie wir sie vorhaben, gar nicht zum Kernkonzept. Fridays for Future bringt die Massen auf die Straßen und das Thema in die Köpfe der Menschen. Wir sind, wie es einmal betitelt wurde, die radikalen gewaltfreien Geschwister.

Was tun gegen die Klimakrise? Maximilian Matthias (v. l.) und Julia Förster von der Initiative Extinction Rebellion im Gespräch mit den HAZ-Redakteuren Conrad von Meding und Heiko Randermann. Quelle: Clemens Heidrich

Förster: Ein weiterer, wichtiger Unterschied ist, dass wir keine konkreten Forderungen einbringen. Wir haben diese drei grundsätzlichen: die Wahrheit zu sagen. Das heißt, die Regierungen sollen die existenzielle Bedrohung klar kommunizieren, und dass die Erdsysteme am Limit sind. Seit 30 Jahren erzählen uns Wissenschaftler, was passiert, aber die Warnungen kommen nicht an. Die zweite Forderung ist, dass endlich angemessen gehandelt wird. Und die dritte ist die nach einer anderen Politik. Das Parlamentarische System soll ergänzt werden durch Bürger*innenräte [ Förster spricht die vom Sternchen gesetzte Pause mit; Anm. der Red.].

Matthias: Um den Einfluss von Lobbyinteressen gering zu halten, wollen wir keinen Plebiszit, also keine Volksabstimmung. Stattdessen sollen Bürger*innenräte repräsentativ zusammengesetzt werden, aus verschiedenen Altersgruppen, Schichten, Regionen. Und um die Mitglieder zu informieren, werden dort Wissenschaftler, aber auch Interessenvertreter eingeladen, die aber nur informieren sollen.

Aber was macht Ihnen Hoffnung, dass nach einem Losverfahren in den Räten andere politische Schwerpunkte gesetzt werden als derzeit in der Politik mit gewählten Vertretern, die sich ja auch von Experten beraten lassen?

Matthias: Immer mehr Menschen sind davon überzeugt, dass die Politik nicht mehr repräsentativ handelt. Das Land ist gespalten in bestimmten Fragen. Wichtig ist: Ein Bürger*innenrat soll die Politik nicht ersetzen, sondern in einem konkreten Themenbereich ergänzen. Wir halten das beim Thema Klimagerechtigkeit für notwendig.

Förster: Ich würde gerne den Unterton rausnehmen, dass Politiker grundsätzlich aus Unwillen oder unlauteren Motiven nicht in der Lage sind, die Krise angemessen anzugehen. Bei XR heißt es: Wir alle leben in einem toxischen System. Selbst wenn wir in Regierungsverantwortung wären, wären wir an Parteienkonsens und Parteienabsprachen gebunden. Menschen in Bürgerräten sind nur ihrem Gewissen verpflichtet.

Maximilian Matthias und Julia Förster wollen in Berlin Straßen blockieren. Quelle: Clemens Heidrich

Jetzt reden wir die ganze Zeit weniger über eine Klimakrise als über eine Demokratiekrise. Ist also die Demokratie nicht in der Lage, das Problem zu lösen?

Matthias: Diese Fragestellung gehört sicherlich dazu. Die XR-Bewegung ist in England entstanden, und dort sind zurzeit die Demokratiedefizite sehr sichtbar. Wir wollen die Demokratie stärken.

Tatsächlich hat XR-Mitgründer Roger Hallam kürzlich im „Spiegel“ einige Sachen gesagt, die uns als deutsche Leser zumindest die Augenbrauen hochziehen lassen. Auf die Frage, warum die Bewegung auf illegale Blockaden und Gesetzesbrüche setzt, obwohl die Demokratie mit Wahlen, Demonstrationen und anderem Wege zu ihrer Veränderung vorsehe, sagt er: Weil das „Klimathema größer ist als die Demokratie“. Demokratie werde irrelevant, wenn eine Gesellschaft unmoralisch handele. Der radikale Wandel, den es brauche, sei offenbar nur durch direkte Aktionen herbeizuführen. Das klingt gefährlich.

Förster: Wir sind friedlich, gewaltfrei, rechtsstaatlich unterwegs. Aber der Rechtsstaat sieht vor, dass man zivilen Ungehorsam aus moralischen Gründen anwenden darf, um ein Bürger- oder Menschenrecht innerhalb der bestehenden Ordnung durchzusetzen. Überleben ist doch klar ein Menschenrecht. Wir rebellieren, wie der Name sagt, gegen das Aussterben. Es wäre fahrlässig, weitere 30 Jahre auf Abstimmungen und übliche Verfahren zu setzen.

Aber wie weit darf denn der Widerstand gehen, wenn die gelosten Räte und der zivile Ungehorsam nicht zu dem von XR gewünschten politischen Erfolg führen?

Matthias:Wir haben eine klare Strategie für den zivilen Ungehorsam. Er findet vor allem dort statt, wo die Zentrale der Macht ist, und das ist in Berlin. Deshalb beginnen wir am 7. Oktober in Berlin und vielen anderen großen Städten weltweit mit dem Aufstand gegen das Aussterben.

Also große Straßenblockaden nach dem Vorbild Londons, wo 2018 alle wichtigen Zufahrtsstraßen für Tage gesperrt wurden?

Matthias:Ja. Studien haben gezeigt, dass gewaltfreier ziviler Ungehorsam mehr als doppelt so erfolgreich ist wie andere Formen des Protests.

Eine Aktion von Extinction Rebellion beim Maschseefest: „Wir rebellieren gegen das Aussterben.“ Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie lange sind denn solche Aktionen gewaltfrei – wenn zum Beispiel kein Rettungswagen mehr durchkommt?

Förster: Nein, das ist ganz klar Konsens: Einsatzwagen von Notärzten, Kranken- und Feuerwehrfahrzeuge dürfen nicht behindert werden. Wir trainieren derzeit an den Wochenenden in Hannover mit Interessierten den gewaltfreien, zivilen Widerstand, da gehört das auch dazu. Ich selbst hätte vor einem halben Jahr sicher nicht gedacht, dass ich mal eine Straße mitblockieren würde – und so geht es vielen von uns. Ich finde es noch immer merkwürdig, mich Regeln zu widersetzen und zu „rebellieren“ – aber es fühlt sich absolut angemessen an.

Matthias: Es geht dabei auch um die eigene Opferbereitschaft. Das war immer Bestandteil von zivilem Ungehorsam: Bin ich bereit, mich in Gewahrsam nehmen zu lassen für etwas, das größer ist als ich? Mit zivilem Ungehorsam wird auf einen Missstand hingewiesen, so, wie es etwa Rosa Parks gemacht hat, als sie sich trotz Apartheid in einen Bus gesetzt hat, in dem nur Weiße fahren durften –und immer mehr andere Bürger haben mitgemacht.

Im Gegensatz zu den Aktionen von Rosa Parks, bei denen nur ein Sitzplatz im Bus blockiert und niemandem geschadet wurde, bedeuten Straßenblockaden aber: Sie wollen im Zweifelsfall die Wirtschaft abwürgen, um das Klima zu retten?

Matthias: Ich würde nicht sagen abwürgen. Es gibt ja längst Modelle, auch von den Wirtschaftsweisen, wie ein System aussehen muss, das dem Klima nicht schadet. Das kann eine Gemeinwohl- oder eine Postwachstumsökonomie sein.

Förster: Australische Forscher haben prognostiziert, dass ab einer Erwärmung von vier Grad Celsius die sozialen, demokratischen Systeme nicht überleben werden.

Matthias: Und der Weltklimarat sagt: Wenn wir so weitermachen, dann erreichen wir diese vier Grad schon um 2050.

Aktion am Neuen Rathaus: Aktivisten verpassten dem Bogenschützen ein Banner –ohne das Kunstwerk zu beschädigen. Quelle: Jonas Kako

Nun lautet der Slogan von XR ja: Hope dies, Action begins - also: Die Hoffnung stirbt, jetzt ist die Zeit der Aktionen gekommen. Sind Verkehrsblockaden, also das Nötigen von anderen Menschen, dann nicht blinder Aktionismus, wenn sowieso keine Hoffnung mehr bleibt?

Matthias: Dass es zur Katastrophe kommen wird, steht ja schon lange fest. Aber trotzdem müssen wir handeln. Die große Koalition argumentiert: Wenn wir jetzt zu intensiv umsteuern, wird sich die Gesellschaft destabilisieren, es könnte zu Gelbwestenprotesten wie in Frankreich kommen. Aber viele Soziologen sagen: Lieber das in Kauf nehmen als das, was sonst auf uns zukommt: weltweite Hungersnöte, Trinkwasserprobleme und Massenmigration. Wenn weltweit die Menschen Hunger haben, dann brauchen wir die Demokratie nicht mehr zu retten.

Förster: Mein Fazit ist ähnlich: Die Hoffnung, dass unsere Komfortzone bleibt, wie sie ist, die stirbt nicht, die ist ja schon tot. Die Frage ist: Wollen wir das Ende dieser Komfortzone noch etwas mitgestalten oder lassen wir es „by desaster“ in aller brutaler Konsequenz geschehen? Wenn wir die Transformation noch irgendwie mitgestalten wollen, müssen wir uns dringend klar machen, ob es tatsächlich „schneller, größer, immer, alles“ ist, was uns wirklich wichtig ist. Ich hoffe, dass wir das mit unseren Aktionen beschleunigen können.

Zur Person Julia Förster (51)ist studierte Physikerin und Journalistin. Sie arbeitet an der Leibniz-Universität und lebt in Linden. Maximilian Matthias (22) ist Student der Geowissenschaften. Er lebt in Neustadt am Rübenberge.

Von Conrad von Meding und Heiko Randermann