Hannover

Zur ersten Velo City Night nach den Sommerferien treffen sich Radler am Freitag, 16. August, auf dem Goseriedeplatz am Steintor. Die rund 15 Kilometer lange Abendtour führt dieses Mal über die Raschplatzhochstraße Richtung Aegi, Calenberger Neustadt und zurück und dann in einer zweiten Schleife durch das Univiertel, Teile der Nordstadt und Herrenhausen. Wie üblich sind die Straßen an den Stellen, an denen die Radler gerade unterwegs sind, für die Autofahrer gesperrt.

Start der Tour ist um 20 Uhr; sie dauert etwa zwei Stunden. Das Vorprogramm auf dem Platz beginnt bereits um 18 Uhr. Dabei präsentieren die Veranstalter die kostenlose App Bike Citizens, die die Wege der Radfahrer im täglichen Verkehr aufzeichnet. Die Daten fließen anonymisiert in eine Gesamtauswertung, die Hilfen und Hinweise für die Radverkehrsplanung liefern soll. Wer die App heruntergeladen hat, bekommt kostenlos eine flexible Lenkradhalterung für das Smartphone.

Außerdem präsentiert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC vor dem Start der Rundfahrt seine bundesweite Kampagne „Mehr Platz fürs Rad“. Um 19.30 Uhr stehen die Bürgermeisterkandidaten von SPD und Grünen, Marc Hansmann und Belit Onay, zu Interviews auf der Bühne. Auf dem Platz wird ein kostenloser Fahrradcheck angeboten. Die Teilnahmegebühr beträgt 2 Euro.

Von Bernd Haase