Radlerin und Lkw blockierten sich: Fahrradstraße in Hannover ist ein Fall für das Gericht

Hannover

Ist die Kleefelder Straße im Zooviertel als Fahrradstraße geeignet? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Mittwoch das Verwaltungsgericht Hannover. Ein Anwohner hat die Stadt verklagt: Er argumentiert, dass die Voraussetzungen, die Straße als Fahrradstraße auszuweisen, nicht gegeben seien – die Straße sei viel zu eng. Die Klage geht offenbar auf einen Vorfall aus dem November 2018 zurück, als sich in der Straße eine Radfahrerin und ein Lkw 40 Minuten lang gegenüberstanden und keiner dem anderen Platz machen wollte.

Weder die Frau noch der Lastwagenfahrer waren Willens, nachzugeben. Am Ende rückte die Polizei an und forderte die Fahrradfahrerin auf, auf den Bürgersteig auszuweichen. Die damals 47-Jährige hatte ihrem Ärger daraufhin über Twitter Luft gemacht und damit bundesweit für Aufsehen gesorgt. Im HAZ-Interview erklärte die Radlerin später, auf der Fahrradstraße sei ihr „einfach der Kragen geplatzt“. Ständig verzichte sie im Straßenverkehr auf ihre Rechte, dieses Mal habe eindeutig der Lkw-Fahrer sie behindert.

Gericht prüft beim Ortstermin

Und genau um diese Frage geht es am Mittwoch auch beim Verwaltungsgericht. Die Juristen sollen klären, ob die Kleefelder Straße in ihrer jetzigen Form überhaupt als Fahrradstraße geeignet ist. Laut Gericht moniert der Kläger sowohl als Anwohner als auch als Verkehrsteilnehmer, dass die Fahrbahn zu eng sei – unter anderem wegen der am Rand parkenden Autos. Die Stadt will sich mit Verweis auf das laufende Verfahren vorerst nicht äußern. Die 7. Kammer will die Situation am Vormittag bei einem Ortstermin selbst in Augenschein nehmen. Die eigentliche Verhandlung findet dann am Nachmittag statt.

Fahrradstraßen werden mit einem eindeutigen Verkehrszeichen ausgewiesen: ein weißes Quadrat mit Fahrradsymbol auf rundem, blauem Grund und dem Zusatz „ Fahrradstraße“. Dort dürfen ausschließlich Radler unterwegs sein und auch nebeneinander fahren. Andere Fahrzeuge sind durch Zusatzzeichen erlaubt – dies ist in der Kleefelder Straße der Fall. Deshalb dürfen dort auch Autos und Motorräder in beiden Richtungen fahren. Fahrradfahrer dürfen allerdings nicht behindert werden. Darüber hinaus gilt ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern oder noch weniger, sollte es die Situation nicht anders zulassen.

Das obere Schild weist auf den Beginn einer Fahrradstraße hin. Gleichzeitig sind durch die Zusatzangaben Autos und Motorräder erlaubt. Quelle: Frank Wilde

Konfliktpotenzial zwischen Autofahrern und Radlern

Der ADFC Hannover blickt mit Spannung auf den Prozess. „Die Kleefelder Straße ist eine wichtige Verbindung zur Innenstadt“, sagt Vorstandsmitglied Dirk Hillbrecht. „Wir haben uns schon häufiger mit ihr beschäftigt.“ Seit 2013 ist sie als Fahrradstraße ausgewiesen. Insgesamt bezeichnet Hillbrecht die Trasse als „relativ gut ausgebaut“, auf ihr könnten Radler „zügig, bequem und sicher fahren“. Allerdings berge die Fahrradstraße in der Tat „ein gewisses Konfliktpotenzial“: Sie sei zu eng, wenn dort sowohl Autos als auch Fahrräder verkehrten. „Es ist das klassische Problem“, sagt Hillbrecht.

Er hofft daher, dass die parkenden Autos verbannt werden. „Dann reicht die vorhandene Fläche wieder aus“, sagt er. Als Alternative schlägt der ADFC-Vorstand vor, Parkplätze auf der Bahndammseite zu schaffen. Mit Blick auf den geplanten Fahrradschnellweg nach Lehrte, der durch die Kleefelder Straße verlaufen soll, favorisiert Hillbrecht zudem ausschließlich eine Freigabe für Autos der Anwohner: „Der Durchgangsverkehr gehört weg.“

Auswirkungen auf alle Fahrradstraßen möglich

Möglicherweise könnte das Urteil am Mittwoch auch Auswirkungen auf die übrigen 22 Fahrradstraßen Hannovers haben – auch auf ihnen sind Autos erlaubt. „Es wäre sehr zu wünschen, wenn überall moderne Konzepte umgesetzt werden“, sagt Hillbrecht. Stattdessen habe die Verwaltung bloß Schilder aufgehängt und sonst nichts an den Verkehrsregeln geändert.

Das sind Hannovers Fahrradstraßen Insgesamt hat die Stadt Hannover 23 Fahrradstraßen ausgewiesen: Adolfstraße Akazienstraße Alte Döhrener Straße Am Grünen Hagen Appelstraße Brehmstraße Bürgermeister-Fink-Straße Edenstraße Flüggestraße/Eichstraße Große Barlinge Kleefelder Straße Kleestraße Kortumstraße Lange Laube Liepmannstraße/Noltestraße Menschingstraße Pfarrlandstraße Schubertstraße Stammestraße Stolzestraße Straßenverbund Kronsberg Umfahrung Parkplatz Maschsee Wiehbergstraße

Von Peer Hellerling