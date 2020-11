Hannover

Der Bau von Radschnellwegen im Raum Hannover bleibt ein zähes Projekt. Eigentlich wollte die Stadt Hannover im September mit dem Bau der Piste aus der City durch das Zooviertel, Kleefeld und Anderten nach Lehrte beginnen. Daraus wurde nichts, weil das Land Niedersachsen nacheinander drei Anträge der Stadt auf finanzielle Förderung abgelehnt hat. Wann es losgehen kann, ist unklar.

Piste kostet auf hannoverschem Gebiet 3,8 Millionen Euro

Die Radschnellwege sollen Autopendler zum Umstieg auf das Fahrrad bewegen. Auf ihnen haben Radler Vorrang. Sie sind mindestens vier Meter breit, durchgängig asphaltiert, gut beleuchtet und deshalb teuer im Bau. Je nach bereits vorhandener Infrastruktur können die Kosten bei bis zu einer Million Euro pro Kilometer betragen. Für den hannoverschen Abschnitt des Schnellweges nach Lehrte sind 3,8 Millionen Euro veranschlagt. 75 Prozent davon könnte das Land tragen, wenn denn eine Förderung bewilligt wird.

Das Land hat noch Fragen

Das Verkehrsministerium bekundet großes Interesse, Städte und Gemeinden beim Bau von Radschnellwegen zu unterstützen. „Wir sind aber verpflichtet, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Projekte zu beurteilen. Hier gibt es Fragen an die Stadt Hannover, die noch zu beantworten sind“, teilt Sprecherin Laura Gosciejewicz mit. Die angeforderten Unterlagen lägen bisher nicht vor.

Zwei Jahre Bauzeit

Stadtsprecher Dennis Dix bestätigt die Nachforderungen der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und verweist darauf, dass das Projekt für diese auch Neuland sei. „Wir gehen von einem baldigen Bescheid aus“, sagt er. Ausschreibungen für Bauarbeiten seien vorbereitet. Angestrebter Beginn sei entweder noch in diesem oder Anfang kommenden Jahres, die Bauzeit beträgt rund zwei Jahre. Für die weitere Trasse auf Lehrter Stadtgebiet werden noch Varianten geprüft. Hier sollen die Arbeiten im Jahr 2022 beginnen.

Bei drei weiteren Vorhaben hapert es

Insgesamt basteln die Planer in der Region an vier Schnellwegprojekten – teilweise schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Fokus steht dabei derzeit die Route nach Langenhagen, wo es aber bei der Überquerung der Autobahn 2 einen Engpass gibt. Bei der Strecke nach Garbsen hapert es daran, dass das Land die favorisierte Trasse längs des Westschnellweges nicht freigibt, weil die Autopiste möglicherweise irgendwann verbreitert werden soll. Unrealistisch erscheint die Verbindung zwischen Hannover und Laatzen, weil sie durch Schutzgebiete führen würde.

Bisher hat nur Göttingen einen Schnellweg

So richtig voran geht es aber nicht nur in Hannover. Das Land hat 2017 einen Fördertopf von 12,35 Millionen Euro bereitgestellt. „Die Nachfrage beschränkt sich derzeit auf eine Maßnahme in Osnabrück und diejenige in Hannover“, sagt Gosciewicz. Für Pisten zwischen Achim und Bremen sowie von Braunschweig über Wolfenbüttel nach Salzgitter bemühen sich die Initiatoren um Geld vom Bund. Ausbezahlt worden ist nach Angaben des Ministeriums bisher noch keine Förderung. So bleibt ein 2015 frei gegebener Schnellweg in Göttingen zwischen Bahnhof und Universität vorerst der einzige im Land.

Von Bernd Haase