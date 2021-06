Hannover

Der Autoclub ADAC kritisiert die geplante Umwidmung einer Autospur zur Fahrradspur auf dem Schiffgraben in Hannover scharf. Das Vorhaben sei „mehr Aktionismus als eine zielführende Lösung für die innerstädtischen Verkehrsprobleme“, heißt es in einer Mitteilung. Das betreffe auch die Celler Straße, wo Ähnliches geplant ist.

Schiffgraben: Kritik an Radspur

Auf dem Schiffgraben, wichtige Verbindung zwischen Aegi und Berliner Allee, soll eine von zwei Autospuren stadtauswärts für Radfahrende reserviert werden. Der Grund: Der Gehweg unter der Bahnbrücke ist sehr schmal, Fußgänger und Radfahrer teilen sich dort bisher die etwa 1,70 Meter breite Fläche. Künftig sollen Räder zwischen Lavesstraße bis hinter die Brücke eine markierte, eigene Spur auf der Straße erhalten. Weil es sich um einen Verkehrsversuch handelt, soll die Fläche zunächst mit gelbem Streifen markiert werden.

Lesen Sie auch Schiffgraben in Hannover: Eine Autospur künftig für Radfahrer

Die Stadt will mit dem Versuch beobachten, wie sich der Verkehr entwickelt. Für Autofahrende steht stadtauswärts dann nur noch eine Spur zur Verfügung. Dort könnte es zu Staus kommen, weil von dieser Spur auch das Linksabbiegen in die Hinüberstraße erlaubt ist – bei Gegenverkehr müssen die Linksabbieger warten. Ein Ausweichen ist künftig nicht mehr möglich.

Auch Celler Straße erhält Radspuren

Offenbar sind auch auf der Celler Straße Veränderungen unter der Bahnbrücke geplant. Dort soll auf der Westseite, also stadteinwärts, ab kommender Woche eine rote Radfahrspur eingerichtet werden. Zudem ist auf der Ostseite ein Verkehrsversuch wie am Schiffgraben mit gelben Streifen geplant – allerdings erst nach Abschluss der Arbeiten an einer Bahn-Befestigungsmauer voraussichtlich im August. Die Stadt bestätigte am Dienstag entsprechende Pläne.

Der ADAC spricht sich gegen derartige Versuche aus, „weil sich der Pkw-Verkehr in diesem Bereich ohnehin schon staut und Behinderungen nun noch zunehmen werden“. Andererseits sei richtig, dass das „Gefahrenpotenzial groß“ sei für Radfahrer und Fußgänger unter der Brücke, „sodass Veränderung her muss“. Es brauche aber „Mut, Ideen und Konzepte, die allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden und nicht politisch motiviert sind“, meint der ADAC.

Zahl der Autos nimmt zu – auch der sauberen

Der ADAC weist darauf hin, dass die Zahl der zugelassenen Pkw in der Region Hannover beständig steigt. Von 2020 auf 2021 sei die Zahl der angemeldeten Wagen um 7283 auf 592.055 angewachsen. Im Vorjahr habe es ein Plus von 6134 gegeben.

Allerdings würden die Flotten immer sauberer: 2020 seien 11.579 Hybrid- und 3616 reine Elektrofahrzeuge in Hannover neu zugelassen worden. Für diesen „zunehmend sauberen Pkw-Verkehr“ müsse es in der Stadt Platz geben.

Der Schiffgraben sollte noch in dieser Woche markiert werden. Bis Dienstagnachmittag war noch nicht damit begonnen worden.

Von Conrad von Meding