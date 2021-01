Bothfeld

Die Veloroute 3 verläuft derzeit vom Stadtteil Mitte über die Oststadt durch die List, den Sahlkamp bis nach Bothfeld und Lahe. Dies ist aber erst einmal nur provisorisch. Dabei gebe es zwei mögliche, endgültige Varianten für die Routenführung im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide seitens der Stadt – die beide aber, laut dem Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide, „enttäuschend“ seien. Kritisiert wurden die beiden Vorschläge der Stadt in der jüngsten Sitzung des Gremiums, weil beide laut den Politkern zu viele Kompromisse und Mängel aufweisen.

„Große Bedenken bezüglich der Sicherheit“

Es gebe bezüglich der Velorouten eine hohe Erwartungshaltung in der Bevölkerung, sagte Claudia Heinrich, Fraktionsvorsitzende der SPD. Sie sollten das Radfahren bequemer, sicherer und schneller gestalten. „Was ich heute gehört habe, enttäuscht mich aus dieser Hinsicht“, kritisierte die Bezirksratsfrau. „Ich sehe da keine Verbesserung und habe große Bedenken bezüglich der Sicherheit.“ Vor allem belebte Kreuzungen und Hausausfahrten an der Podbielskistraße und im Eulenkamp machten ihr Sorgen. Unterstützung bekam die Politikerin vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC). „Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen, Frau Heinrich“, erklärte Eberhard Röhrig-van der Meer, Sprecher des Clubs. Auch seitens der CDU hangelte es Kritik an den Plänen. Für Jutta Barth bedeutet „ Veloroute gleich Verkehrswende“. „Das was sie uns heute vorgestellt haben, ist einfach nur kosmetisch und hat für mich nichts mit Verkehrswende zu tun“, findet die Fraktionsvorsitzende der CDU.

Erwartungshaltung zu groß?

Die Stadt versuchte zu erklären, dass die Kennzeichnungen lange noch nicht fertig seien – und sowohl Bürger als auch Politiker andere Vorschläge einbringen könnten. „Vielleicht ist auch die Erwartungshaltung zu groß“, erklärte Sabine Kniep, Leiterin des Fachbereichs Tiefbau. Rund 11,3 Kilometer solle die Veloroute 3 je nach Route haben. „Das sind erste Planungsskizzen“, ergänzte sie. Insgesamt haben die Planer 10 Millionen Euro für die gesamten zwölf Velorouten zur Verfügung. „Das wird nicht reichen, das ist uns bewusst“, meint Kniep. Die ersten Kennzeichnungen seien dazu da, Diskussionen anzuregen und die Routen in die Köpfe der Bevölkerungen zu brennen.

Variante Eins:

Die Streckenführung über die Podbielskistraße in Richtung Eulenkamp, Ebelingstraße über den Bothfelder Kirchweg bis nach Lahe ziehe die Stadt derzeit vor, erklärte Radverkehrsplaner Daniel Martin dem Gremium. Laut seinen Erläuterungen könnten die Radfahrer die vorhandenen Wege im Eulenkamp nutzen. Diese könnten in den südlichen Streckenabschnitten auf 2,50 Metern verbreitert werden, an einigen Stellen sei dieses allerdings nicht möglich. „Die Ebelingstraße wird den Veloroutenstandart von 2,5 Metern nicht erreichen“, schildert Martin. Die Stadt müsste dafür die komplette Straße umbauen. „Davon sehen wir erstmal ab.“

Die Strecke solle von der Sutelstraße auf den Bothfelder Kirchweg führen, letzterer solle verbreitert werden. Hierzu sei die Verwaltung in Gesprächen mit der Kirche. Die Radfahrer sollen dann zur Laher Heide geführt werden, die Straße soll dann als Tempo 30-Zone ausgeschildert werden.

Variante Zwei:

Sowohl der ADFC, als auch der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide hatten sich für die Variante 2 im Vorfeld ausgesprochen. Das Gremium verabschiedete dazu bereits im August 2019 einen Antrag. Die Radfahrer sollten von der Spannhagenstraße aus kommend Richtung Norden entlang der General-Wever-Straße über den Sahlkamp, die Sündernstraße und Langenforther Straße, der Bischof-von-Ketteler-Straße, Burgwedeler Straße bis zum Fasanenkrug geleitet werden. „Die Spannhagenstraße/ General-Wever-Straße ist der Knack- und Knotenpunkt“, so Martin. Die General-Wever-Straße müsste als Fahrradstraße ausgewiesen werden, außerdem habe der Sahlkamp nur dürftige Fahrradanlagen. Die Einbahnstraßenregelung der General-Wever-Straße müsste für die Veloroute bis zur Podbi durchgezogen werden und zusätzlich müsste die Brücke für den Verkehr gesperrt werden. „Intern wird das von der Verwaltung kritisch gesehen“, sagt Martin.

„Pfiffige Lösungen“ gefordert

Der Sprecher des ADFCs forderte allerdings für all diese Probleme „pfiffige Lösungen“ von der Stadt. Claudia Heinrich ( SPD) schlug vor, statt die Brücke für den Verkehr zu sperren und am Spannhagengarten eine Radbrücke über den Mittellandkanal zu bauen. „Möglichst viel Radweg mit möglichst wenig Geld grün anzumalen, das kann nicht das Ziel sein“, sagte sie.

In diesem Jahr soll dem Ausbau der Route begonnen werden. Die Veloroute 3 ist eine der ersten Routen, neben der Veloroute 8, die durch den Stadtbezirk Döhren-Wülfel bis bis nach Laatzen provisorisch markiert wurde. Bürger können ihre Vorschläge zur Verbesserung der Route an die E-Mails Lust-auf-Fahrrad@Hannover-Stadt.de oder fb-tiefbau.Veloroutennetz@hannover-stadt.de schicken.

