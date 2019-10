Waldheim

Die Verkehrssituation am Waldheimer Tor muss nach Ansicht des Bezirksrats so schnell wie möglich entschärft werden. Einstimmig sprachen sich die Politiker in der jüngsten Sitzung des Gremiums für einen von der CDU eingebrachten Dringlichkeitsantrag aus. Sie fordern darin unverzüglich eine rote Fahrbahnmarkierun...