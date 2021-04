Hannover

Radfahrer und Skater müssen ab Montag, 26. April, mit Behinderungen am Maschsee rechnen. Die Stadt saniert den Radweg am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer auf 2,4 Kilometer Länge zwischen Kurt-Schwitters-Platz im Norden und Strandbad im Süden. Ende Juni soll die Piste wieder frei sein. Eine komplette Sperrung während der Bauzeit ist nicht vorgesehen. „Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt. Umfahrungsmöglichkeiten wird es immer im nahen Umfeld geben“, teilt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald mit.

Bereits im vergangenen Jahr war der Radweg am Westufer ausgebessert worden. Das hatte damals nur drei Tage gedauert, weil die Bauarbeiter lediglich eine neue Asphaltschicht auf die vorhandene Decke auftrugen. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer hingegen sind die Schadstellen so umfangreich, dass eine Grundsanierung fällig wird. Die Strecke ist auch als Teilabschnitt der Veloroute 8 zwischen Zentrum und Laatzen vorgesehen. Diese gehört zu den ersten im geplanten Netz, die die Stadt fertigstellen will.

Von Bernd Haase