Seit zweieinhalb Jahren müht sich der Bezirksrat Döhren-Wülfel, dass im Stadtteil Seelhorst ein neuer Radweg gebaut wird – bislang vergeblich. Es geht um eine Trasse entlang des Bahndamms von der Ecke Friedhofsallee/ Peiner Straße Richtung Hoher Weg, auf der bislang nur ein huckeliger Trampelpfad angelegt ist. Auf Nachfrage der SPD-Fraktion erklärte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gremiums, die Planungen hätten sich aufgrund personeller Engpässe verzögert, sollten nun aber bis Ende 2019 abgeschlossen werden. Der eigentliche Bau des Rad- und Fußweges sei „ab dem 2. Quartal 2020“ vorgesehen.

In ihrer Anfrage hatten die Sozialdemokraten den Verlauf der Debatte noch einmal minutiös nachvollzogen. So sei die Stadt im April 2017 vom Bezirksrat mit großer Mehrheit gebeten worden, den unbefestigten Weg entlang des Bahndamms zu einem beidseitig befahrbaren Fahrradweg auszubauen. Auf eine erste Nachfrage im August 2018 sei dem Gremium mitgeteilt worden: „Es gibt eine Vermessung und derzeit laufen die Planungen.“ Die Verwaltung versprach, den Bezirksrat im vierten Quartal 2018 über diese Pläne zu informieren. Auf eine weitere Anfrage der SPD-Fraktion im März 2019 lautete die Antwort, dass die Stadt beabsichtige, die Planung im Mai 2019 abzuschließen und den Bezirksrat im Juni darüber zu unterrichten. In der Sitzung vor der Sommerpause habe es aber wieder keine neuen Informationen zu diesem Thema gegeben.

Nun also „sollen“ die Planungen bis zum Jahresende 2019 abschlossen sein, die bauliche Umsetzung wird „ab“ dem zweiten Quartal 2020 versprochen. Mit diesen Formulierungen, so scheint es, hat sich die Verwaltung erneut etwas zeitlichen Spielraum verschafft – doch dürften die Politiker aus Döhren-Wülfel nicht eher lockerlassen, bis der Radweg entlang des Seelhorster Bahndamms in Asphalt gegossen ist.

