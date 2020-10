Hannover

Es ist ja nicht so, dass man mit dem Fahrrad nicht schon heute quer durch die südliche Leinemasch von Döhren nach Hemmingen und Ricklingen fahren könnte. Die Strecke ist idyllisch. Sie führt vorbei an malerisch eingewachsenen Kiesteichen durch die Natur des Landschaftsschutzgebiets – so schön könnte ein Radweg entlang einer autobahngleich ausgebauten Schnellwegtrasse wohl nie sein. Nur: Sie ist eben auch unkomfortabel, mit holprigen Wegen und viel zu schmalen Brücken und bei Hochwasser nicht nutzbar.

Südschnellweg ohne Radweg durch die Masch

Der Streit um den Radweg ist entbrannt, weil die Planung für den Südschnellweg in die Zielgerade geht. Jetzt fällt vielen plötzlich auf: Für Autofahrer entsteht dort zwar ein Zeit- und Sicherheitsgewinn, für Radfahrer aber passiert mal wieder nichts. Dabei hätte die 360-Millionen-Euro-Planung problemlos um einen Radweg erweitert werden können. Der sollte als hochwassersichere und flotte Verbindung der großen Siedlungen beiderseits der Masch etwa 7 Millionen Euro kosten.

Anzeige

Niemand will schuld sein

Schuld sein will niemand. Bund und Land, die den Schnellweg wegen der vier baufälligen Brücken erneuern müssen, sind nach eigener Aussage nicht berechtigt, einen kommunalen Radweg zu bauen. Der Bund hat immerhin angeboten, Zuschüsse zu zahlen. Stadt und Region wiederum haben hoch gepokert, als sie den Radweg zwar für wünschenswert, sich aber für nicht zuständig erklärten. Sogar ein Gutachten haben sie erstellen lassen, das den Bedarf für eine schnelle und sichere Maschquerung nachwies. Nur: Selbst bauen wollte niemand.

Die Stadtverwaltung teilt jetzt mit, es gebe „bereits heute in der Leinemasch recht gute Verbindungen zwischen Döhren und Ricklingen“. Wir machen also den Test. Vom Südschnellweg in Döhren geht es Richtung Ricklingen.

Der Test: Fahrt durch die Masch

Erster Engpass: Die Brücke. Schon an der Blauen Brücke über die Leine wird es eng. Radfahrer und Fußgänger kommen dort nur aneinander vorbei, wenn der Fußgänger sich ans Geländer lehnt. Begegnungsverkehr zweier Radfahrern ist undenkbar.

Gut ausgebaut: Unterm Schnellweg. Ein kurzes Stück des Weges ist gut ausgebaut, es geht unter der Brücke hindurch, wo man unwillkürlich den Kopf einzieht. Doch dann müssen wir zwischen Schnellweg und Sieben-Meter-Teich nach rechts abbiegen.

Holperstrecke: Am Teich entlang. Die nächsten 350 Meter sind eine Zumutung. Über Stock, Stein und Bodenwellen geht es auf unbefestigtem Weg an der Südseite des Schnellwegs entlang. Das mag zum Sommerausflug akzeptabel sein, für Alltagsradfahrten etwa zur Arbeit ist es das nicht.

Die Alternativen: Deutlich länger. Es gibt zwei gute Alternativrouten. Eine führt nördlich des Schnellwegs und dann unter der Leineflutbrücke in steilem Bogen zurück, sie ist etwa doppelt so lang wie die Piste am Sieben-Meter-Teich. Die andere führt südlich um den Sieben-Meter-Teich herum und ebenfalls gut befahrbar, aber noch länger.

Noch schmaler: Die Brücke über den Seniebach zwischen Großem Ricklinger und Großem Hemminger Teich. Quelle: Katrin Kutter

Zweiter Engpass: Die Brücke. Zunächst geht es zwischen Großem Ricklinger und Großem Hemminger Teich geradeaus, dann kommt die nächste Engstelle. Die Brücke über den Seniebach, der beide Teiche verbindet, ist noch schmaler als die Blaue Brücke bei Döhren.

Freie Fahrt: Ab nach Ricklingen. Der Rest der Piste ist gut nutzbar. Für die Gesamtstrecke vom Strandbad zur Ricklinger Michaeliskirche braucht der Radler wegen der vielen Umwege in der Masch neun Minuten (2,8 Kilometer). Autofahrer passieren sie auf 1,1 Kilometern.

Billiger als 7 Millionen Euro

Vertreter von Radclub ADFC und Bürgerinitiative Umweltschutz (BiU) haben in der Anhörung zum Südschnellweg gefordert, für Radfahrer mindestens eine zügige Querung der Masch auszubauen. Dafür müssten die Brücken verbreitert und Holperstrecken asphaltiert werden. Die Stadt teilt mit: „Sollte sich keine Lösung im Zusammenhang mit dem Ausbau des Südschnellweges ergeben, wäre zu prüfen, ob sich die Wegeverbindungen entlang des Südschnellweges unter Beachtung der Lage im Landschaftsschutzgebiet optimieren lassen.“ Sie werden dann wohl nicht hochwasserfest sein. Aber immerhin: Billiger als 7 Millionen Euro dürfte es für den Steuerzahler werden.

Kritiker dürfen vortragen Am Freitag ab 9 Uhr ist letzte Gelegenheit für Einwohner, die im Planfeststellungsverfahren für den neuen Südschnellweg bereits Einwendungen erhoben haben, ihre Punkte noch einmal mündlich vorzutragen. Wegen Corona ist die Sitzung jetzt aber gestaffelt: Im Regionshaus kommen von 9 bis 13.30 Uhr die Einwender mit den Nummern 178 bis 240 und 259 bis 268 zu Wort, von 14 bis 18 Uhr die verbleibenden Nummern zwischen 241 bis 271. Wer nicht vorsprechen kann, kann bei der Region einen telefonischen Ersatztermin vereinbaren. Kontaktdaten stehen auf dem Briefkopf, mit dem zu der Veranstaltung eingeladen wurde. Wer keine Einwendung erhoben hat, darf nicht vorsprechen: Die Sitzung ist nichtöffentlich.

Von Conrad von Meding