Die Stadt Hannover propagiert die Verkehrswende, fördert den Bau von Radschnellwegen und Velorouten. In der Praxis aber scheitert es bei den Alltagsradwegen allzu häufig an den kleinen Dingen. Wie etwa auf der beliebten Radstrecke zwischen Maschsee und Bischofshol – genauer gesagt: an der Kreuzung Mainzer Straße/Wolfstraße. Dort herrscht derzeit ein wahres Fahrradstreifen-Chaos in Rot.

Viele Radfahrer sind verwirrt

Sicher, die Stadtverwaltung wird es mit den Fahrbahnmarkierungen gut gemeint haben. Doch gut gemeint heißt eben nicht gut gemacht. Viele Radfahrer und Fußgänger verstehen schlicht nicht, was es mit den vielen roten Spuren auf sich hat und fahren einfach so, wie es ihnen passt. Immer wieder kommt es deshalb an dieser Kreuzung zu gefährlichen Verkehrssituationen. Vor allem an den Wochenende, wenn besonders viele Menschen mit dem Fahrrad in Richtung Maschsee und Bischofshol unterwegs sind.

Beschluss fünf Jahre nicht umgesetzt

Was muss passieren? Die Antwort ist einfach – und zudem recht kostengünstig zu haben. Der Haltestreifen für die aus Richtung Bismarck-Bahnhof kommenden Autos und Busse könnte auf der Mainzer Straße fünf Meter zurückgesetzt werden – und schon könnten Radfahrer bei Grün diagonal aus der Eilenriede kommend Richtung Maschsee radeln – und zurück. Genau das hat der Bezirksrat auch vor fünf Jahren beschlossen. Doch passiert ist bislang nichts. Nun dringen die Kommunalpolitiker auf schnellstmögliche Umsetzung. Wenn die Kreuzung tatsächlich zeitnah entschärft wird, könnte die jahrelange Diskussion ein Ende haben.

Von Uwe Bentlage