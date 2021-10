Hannover

Das rätselhafte Beben, das am Mittwochnachmittag fast in der Hälfte der Region Hannover wahrzunehmen war, ist auch am Donnerstag ein heiß diskutiertes Thema. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer berichten in den sozialen Netzwerken, wo und wie sie das bislang unbekannte Phänomen erlebt haben.

Die Rede ist von vibrierenden Fenstern, wackelnden Böden und Gegenständen. Über mehrere Minuten soll gegen 16.45 Uhr ein eigenartiges Grollen zu hören gewesen sein. Einige beschreiben es als „presslufthammerartiges“ Geräusch, andere berichten von „einem Lkw, der Steine abkippt“. Am Donnerstag soll es gegen 16 Uhr im Norden der Region erneut gedonnert und gebebt haben. Das berichten etwa Menschen aus Isernhagen, Neuwarmbüchen und Burgwedel-Thönse.

Deutscher Wetterdienst: „Nichts festzustellen“

Doch was steckt nun hinter dem ominösen Phänomen? Immerhin können einige Ursachen mittlerweile ausgeschlossen werden. Bereits am Mittwoch konnte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ein Erdbeben ausschließen – seismische Aktivitäten habe es nicht gegeben. Am Donnerstag sagte dann auch der Deutsche Wetterdienst, dass es sich nicht um ein meteorologisches Phänomen handle. „Außer einem kurzen Regenschauer war zu dieser Zeit nichts festzustellen“, sagt Sprecher Frank Kahl.

Die Bundeswehr hatte bereits am Mittwoch dementiert, dass es sich um die Auswirkungen von Übungsmanövern in Bergen oder im Ostenholzer Moor handelt. Auf den dortigen Truppenübungsplätzen wird derzeit der Ernstfall geprobt. Allerdings sagte ein Sprecher der Leitstelle am Mittwochabend, dass gegen 16.45 Uhr alle Manöver beendet gewesen seien. In den sozialen Medien glauben nicht alle dieser Erklärung. Anwohner aus Celle und dem Heidekreis berichten, dass zu besagter Zeit sehr wohl noch Übungen zu hören waren.

Ist die Bundeswehr der Verursacher?

Ist also doch die Bundeswehr Verursacher des Bebens? Ein Sprecher der Truppenübungsplatz-Kommandantur in Bergen war bis zum Dienstschluss nicht für eine Anfrage erreichbar. Die dortige Leitstelle darf nach eigenen Angaben keine Auskünfte erteilen. Ähnlich ergebnislos war zudem eine Anfrage beim Presse- und Informationszentrum des Heeres – sie wurde nicht beantwortet.

Immerhin bestätigte ein Sprecher auf erneute Anfrage, dass der Vorfall untersucht werde. Er könne sich allerdings nicht vorstellen, dass das Manöver über 50 Kilometer von Bergen in der Lüneburger Heide bis nach Hannover zu hören sei. Er verwies auf mögliche Übungsflüge der Luftwaffe.

Keine auffälligen Flugzeuge

Tatsächlich wusste das Luftfahrtamt der Bundeswehr bereits am Donnerstagmorgen von dem Phänomen. Allerdings war man auch dort nicht in der Lage, eine Anfrage im Verlauf des Donnerstags zu beantworten. Derweil waren am Mittwoch keine auffälligen Flugzeuge am Himmel zu sehen.

Hat nun der vorherrschende Nord- und Nordwestwind von Bergen die Manöver vom Truppenübungsplatz in die Region geweht? Oder gibt es noch eine ganz andere Erklärung? Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.

Von Manuel Behrens