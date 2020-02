Hannover

Bisher hat Alt-Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) den Untreue-Prozess recht gut überstanden. Seine Grundhaltung, er habe von den illegalen Gehaltszulagen für seinen Büroleiter Frank Herbert nichts gewusst und sich um wichtigere Dinge gekümmert, half ihm bisher über alle Hürden hinweg. Das ändert sich jetzt. Der fünfte Prozesstag setzt ihm zu, denn ein Zeuge belastet den ehemaligen Rathauschef. Der Eindruck entsteht, dass Schostok engen Mitarbeitern Gehaltszulagen in Aussicht stellte – willkürlich und ohne weitere Überprüfungen.

Neben Schostok und Herbert steht auch Ex-Personaldezernent Harald Härke vor Gericht. Im Kern geht es um Gehaltszulagen für Herbert und Feuerwehrchef Claus Lange, die beiden in ihrer Besoldungsgruppe nicht zustanden. Ein Schaden von insgesamt 64.000 Euro ist dabei für die Stadt Hannover entstanden, Lange hat die illegalen Boni wieder zurückgezahlt.

„Ich war perplex“

„Wenn ihr mehr Geld braucht, müsst ihr es nur sagen“ – diesen Satz soll Schostok im Dezember 2016 in seinem Büro zu Herbert und dem damaligen Leiter des Rechtsamts gesagt haben. Letzterer ist als Zeuge vorgeladen und erinnert sich noch sehr genau an die Situation. Er habe damals im Sportausschuss über ein rechtliches Thema zum Misburger Bad referiert, als ihn sein Vorgesetzter Herbert per SMS bat, die Sitzung zu verlassen und ins OB-Büro zu kommen. Dort stieß er zunächst auf Härke, der den Raum gerade verließ. „Noch so’n Jurist“, habe dieser gemeint. Schostok und Herbert saßen im Büro, eine gewisse Spannung habe in der Luft gelegen, erzählt der Zeuge. Schostok verließ kurz den Raum, kam aber gleich zurück und unterbreitete sein Geld-Angebot.

Blick auf die Anklagebank: Frank Herbert (links), ehemaliger Büroleiter von Hannovers Oberbürgermeister, Stefan Schostok (zweiter von links) und Harald Härke, ehemaliger Kultur- und Personaldezernent (rechts) im Gerichtssaal. Quelle: Rainer Droese

„Ich war perplex“, gibt der Zeuge vor Gericht zu Protokoll. Dann habe er geantwortet: „Vielen Dank, ich habe mehr Geld als ich brauche.“ Schostok verließ das Büro wieder, Herbert blieb und sagte zu seinem Mitarbeiter: „Was die für mich tun können, das machen die schon“. Aber das alles sei nicht pensionswirksam. Der Zeuge schloss daraus, dass es sich um Gehaltszulagen handeln musste.

Verteidiger will Aussage in anderen Zusammenhang rücken

Schostoks Verteidiger Wolfgang Borsum versucht, die Worte des damaligen OB in einen anderen Zusammenhang zu rücken. Im Terminkalender Schostoks sei zu diesem Zeitpunkt ein Gespräch mit Härke und Herbert über die Bewerbung Hannovers auf den Titel Kulturhauptstadt verzeichnet gewesen, führt der Anwalt an. „Hätte sich die Aussage Schostoks auch auf vorhergehende Gespräche beziehen können?“, will Borsum wissen. Richter Patrick Gerberding interveniert. Das sei eine hypothetische Frage, meint er. Schostoks Anwalt lässt nicht locker. Warum denn der Zeuge überhaupt ins OB-Büro zitiert wurde, will er wissen. Daran könne er sich nicht mehr genau erinnern, meint der ehemalige Rechtsamtsleiter, es sei um irgendeine juristische Angelegenheit gegangen.

Zulagen waren keine Seltenheit

Dass Gehaltszulagen für Rathausmitarbeiter keine Seltenheit waren, wird im weiteren Verlauf der Vernehmungen deutlich. „Wenn man mehr Geld wollte, hat man den Chef gefragt“, sagt die ehemalige Sekretärin Härkes. Auch die Büroleiterin des damaligen Personaldezernenten, die ebenfalls als Zeugin Rede und Antwort steht, berichtet, dass sich Stadtmitarbeiter bei Gehaltsfragen üblicherweise an Härke wendeten. Auch habe sie selbst ein Jahr lang eine Überstundenpauschale bekommen. „Die Stunden habe ich auch abgeleistet“, betont sie.

Staatsanwältin Hilke Markworth wird hellhörig. Ob es denn ein Gefälligkeitssystem im Rathaus gegeben habe, will sie wissen. „Nein“, sagt die ehemalige Büroleiterin bestimmt. Herberts Anwalt Carsten Mauritz will es genauer wissen und versucht, die Zeugin in Bedrängnis zu bringen. „Sie haben Herrn Härke viel zu verdanken“, hebt er an. Härke habe sie in eine hervorgehobene Stellung gebracht, nicht alle in der Fachverwaltung seien damit einverstanden gewesen. „Fühlen Sie sich in Härkes Schuld?“, fragt der Anwalt. „Nein“, sagt die Zeugin.

Der Prozess wird am 20. Februar fortgesetzt. Dann wird eine prominente Zeugin um Stellungsnahme gebeten: die derzeitige Bildungsdezernentin und kommissarische Personalchefin Rita Maria Rzyski.

Personalchef Härke hatte keinen Computer Der Prozess gegen die einstigen Chefs im Rathaus wirft auch ein Licht darauf, wie auf der Führungsetage zum Teil gearbeitet wurde. So hatte der damalige Personaldezernent Harald Härke, der die Angelegenheiten von 11.000 Mitarbeiter regelte, keinen eigenen Computer in seinem Büro. Alle E-Mails druckten seine Mitarbeiter aus und legten sie ihm vor. Härke habe dann vermerkt, wie weiter zu verfahren sei, berichtet seine einstige Sekretärin im Zeugenstand. Zudem wird deutlich, wie viel Macht sich auf wenige Köpfe konzentrierte. Man müsse sich das Rathaus als eine hierarchisch gegliederte Organisation vorstellen, sagt eine weitere Zeugin im Prozess, die jahrelang Härkes Büro leitete. „Niemand kann sich davon freimachen, mit dem Büro des Oberbürgermeisters Spannungen vermeiden zu wollen", sagt die Büroleiterin.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel