Hannover

 Ralf Schmitz flitzt auf die Bühne und springt in die Höhe. „Habt ihr das vergilbte Ticket am Kühlschrank noch gefunden?“, fragt er. Und als ein Paar die zu zwei Drittel gefüllte Swiss-Life Hall-mit etwas Verspätung betritt, sagt er: „Wir sind eineinhalb Jahre zu spät und ihr kommt trotzdem nicht rechtzeitig!“. Es ist der Auftakt zu einem Abend, an dem Schmitz das Publikum immer wieder einbezieht, „Schmitzefrei“ ist der Titel seiner Show.

So lässt er das Publikum Urlaubsreiseziele in den Saal rufen. Eine Frau, die in Schottland Urlaub gemacht hat, kriegt auf der Bühne eine Glocke und eine Tröte in die Hand. Wenn Schmitz etwas Richtiges über ihren Urlaub erzählt, soll sie klingeln, bei falschem „möpen“. „Wir fliegen First Class“, fängt Schmitz an und die Urlauberin trötet, „Business Class“, sie klingelt.

Volle Kelle Schweigen

In einer Sequenz spielt Schmitz Fernsehsendungen nach und lässt darin auf kuriose Weise Star-Wars-Figuren auftreten. So nimmt er seine eigene Show „Voll verschossen“ aufs Korn und lässt darin „Han“ – er macht eine Kunstpause – „Solo“ auftreten. Eher am Rande erzählt er Anekdoten.

So erzählt er von Horst und Marianne, einem Ehepaar, das er auf einer Bahnreise nach Trier beobachtete und das sich aus „voller Kehle anschwieg.“ Die Ehefrau hatte eine Weinreise gebucht, doch Horst habe partout auf sein Kölsch bestanden. Am Ende hat Schmitz das geschafft, was er zum Anfang der Show versprochen hat. Er wollte zu schwierigen Zeiten mit den Zuschauern durch Lachen Kraft holen: „Das ist gerade jetzt richtig.“

Von Jonathan Josten