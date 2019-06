Hannover

Wer für das Rammstein-Konzert in Hannover eine Karte ergattern wollte, musste sehr schnell sein. Der gesamte Vorverkauf war mit der Stoppuhr zu messen, sogar die Server der Verkaufsagentur brachen zusammen. Ähnlich könnte es mit den Parkplätzen rund um die HDI-Arena laufen, wo die Berliner Band am 2. Juli live spielt. Der Einlass für das Konzert ist ab 16.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Wie komme ich zum Rammstein Konzert in der HDI-Arena?

Veranstalter und Stadt empfehlen wie immer, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Das könnte sich beim Rammstein-Konzert doppelt auszahlen. Nicht nur die Umwelt profitiert, sondern auch die Nerven der Zuschauer. Denn der Schützenplatz nahe der HDI-Arena wird wegen des parallel stattfindenden Schützenfestes gesperrt sein. Dadurch fallen 3000 Stellplätze weg.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Konzert?

Die Eintrittskarte für das Konzert gilt ab 3 Stunden vor Veranstaltungseinlass bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrausweis im Großraum-Verkehr Hannover. Von der Stadtbahn-Haltestelle Kröpcke (fünf Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof) fährt die Linie 9 Richtung Empelde bis zur Station Waterloo oder die Linie 7 Richtung Wettbergen bis zur Station Stadionbrücke. Von dort sind es jeweils nur wenige Minuten Fußweg zum Stadion. Alternativ fährt die Bus-Linie 100 vom Kröpcke direkt zum Stadion (Station HDI-Arena).

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Stadion

Wer lieber zu Fuß geht, benötigt vom Hauptbahnhof Hannover etwa eine halbe Stunde zum Stadion (2,1 Kilometer). Für Fahrradfahrer gibt es am Stadion eigens Stellplätze zum Anschließen.

Rammstein haben in ihrer Heimatstadt Berlin mit einer spektakulären Show vorgelegt. Am 2. Juli kommen sie nach Hannover. Quelle: dpa

Wo kann ich mein Auto in Hannover parken?

Parken am Maschsee: Beliebt bei Besuchern des ehemaligen Niedersachsenstadions sind die Parkplätze am Ostufer des Maschsees, dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Hunderte Stellflächen stehen dort kostenlos zur Verfügung. Die Parkplätze am Maschsee reihen sich auf 1,6 Kilometern entlang dem Seeufer auf – wer dort parkt, muss also etwas Fußweg zum Stadion einplanen.

Tiefgarage am Neuen Rathaus: 250 kostenpflichtige Parkplätze gibt es in der Tiefgarage gegenüber dem Neuen Rathaus unter dem ehemaligen Maritim-Hotel (Navi: Friedrichswall 11). Drei Stunden parken kosten 3,50 Euro, bezahlt wird an der Agip-Tankstelle Leinstraße. Der Fußweg zur HDI-Arena beträgt 23 Minuten.

Parkhäuser in der Nähe der HDI-Arena: Das Parkhaus, das in Hannover am dichtesten an der HDI-Arena liegt, ist das Parkhaus Osterstraße (3 Stunden 3,30 Euro). Es bietet 450 Stellplätze. Die Fußweglänge beträgt 28 Minuten. Das nächste Parkhaus heißt Markthalle (Navi: Röselerstraße 7) und kostet für 3 Stunden 4,50 Euro, der Fußweg zum Stadion beträgt etwa 30 Minuten. Und schließlich gibt es noch das Parkhaus Altstadt (Navi: Schmiedestraße 13), drei stunden Parkzeit kosten 4,40 Euro, der Fußweg beträgt 36 Minuten.

Wie komme ich von außerhalb der Region ins Stadion?

Wer nicht aus Hannover oder der Region kommt und dennoch mit dem Auto anreisen möchte, dem empfiehlt die Stadt besonders, Park & Ride zu nutzen und nicht den Empfehlungen der Navis zu folgen. Stattdessen zeigen elektronische Hinweistafeln und die Park & Ride-Beschilderung Parkplätze an. Die P+R-Plätze mit dem Stadtbahnziel „Haltestelle Waterloo“ sind folgende Stationen: Altwarmbüchen (108 Stellplätze, Stadtbahnlinie 3 Richtung Wettbergen), Paracelsusweg ( Lahe, 180 Plätze, Stadtbahnlinien 3 oder 7 Richtung Wettbergen).

Die P+R-Plätze mit dem Stadtbahnziel „Haltestelle Stadionbrücke“ sind Mühlenberger Markt (103 Plätze, Stadtbahnlinien 3 Richtung Altwarmbüchen oder 7 Richtung Misburg) und Wettbergen (101 Plätze, Stadtbahnlinien 3 Richtung Altwarmbüchen oder 7 Richtung Misburg) sowie Altwarmbüchen/Paracelsusweg (siehe oben).

Die P+R-Plätze mit dem Stadtbahnziel „Haltestelle Aegidientorplatz“ sind Ehrhartstraße (Justus-von-Liebig-Schule, Ahlem, 117 Plätze, Stadtbahnlinie 10 Richtung Aegidientorplatz), Nordhafen (180 Plätze, Stadtbahnlinie 6 Richtung Messe/Ost (EXPO-Plaza)), Pascalstraße ( Marienwerder, 115 Plätze, Stadtbahnlinie 4 Richtung Roderbruch) und Wissenschaftspark Marienwerder (300 Plätze, Stadtbahnlinie 4 Richtung Roderbruch).

Lesen Sie auch:

Rammstein spielen sich in Dresden für Hannover warm.

Udo Lindenberg in Hannover: Das müssen Sie zum Konzert in der Tui-Arena wissen.

40.000 Fans feiern Phil Collins im Stadion.

Von Sebastian Stein