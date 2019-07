Rammstein in Hannover: Hier gibt es noch die Chance auf Tickets

Hannover

Nicht einmal 24 Stunden vor dem Rammstein-Konzert in Hannover haben Fans beim Ticket-Anbieter Eventim noch mal die Möglichkeit, Karten zu kaufen (Stand: 22.30 Uhr). In den besseren Kategorien waren die Tickets allerdings nach wenigen Minuten erneut vergriffen.

So kommen Sie zum Rammstein-Konzert in Hannover

Wer sich jetzt ärgert, hat vielleicht am Tag des Konzerts noch eine Chance. Denn eventuell gibt es noch Karten an der Abendkasse. Das war etwa beim Rammstein-Konzert der Tour in Rostock der Fall. Dort hatte der Veranstalter noch rund 50 Karten verkauft, berichtet die „ Ostsee-Zeitung“.

Weitergabe der Tickets nicht möglich

Es ist übrigens nicht möglich, bereits gekaufte Tickets an andere Personen weiterzugeben oder weiterzuverkaufen. Möglich ist das nur über das Portal „Fansale“ geschaffen. „Wir bieten Kartenbesitzern dort die Möglichkeit, Tickets entweder zum Wiederverkauf einzustellen oder gegen eine Gebühr von zehn Euro je Ticket an bestimmte Personen weiterzugeben“, erklärt Eventim-Sprecher Christian Steinhof

Die Bedingung sei, dass die Karten nicht zu einem höheren Preis verkauft werden. „Es war explizit der Wunsch von Rammstein, dass wir diese Möglichkeit einräumen.“

Rammstein-Tour: Verkaufsrekord für Eventim

Mit ihrer aktuellen Stadion-Tour bescherte die Band Rammstein dem Ticketanbieter Eventim einen Verkaufsrekord: Erstmals in seiner Geschichte verkaufte das Unternehmen unmittelbar nach Vorverkaufsstart mehr als 800.000 Eintrittskarten für eine Tournee. Alle zehn Deutschland-Konzerte waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft.

