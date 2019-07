Hannover

Die Show von Rammstein ist Legende. Aufwändige Lichteffekte, schwarzer Rauch über dem Stadion, Dampffontänen, Nebelschwaden. Und immer wieder Feuer aus allen nur erdenklichen Positionen des riesigen Bühnenaufbaus. Den jüngsten Beweis lieferte die Band aus Berlin am Dienstagabend vor rund 44.000 Menschen in der ausverkauften HDI-Arena in Hannover ab.