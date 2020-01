Ranking: In allen Großstädten gibt es mehr Staus – aber nicht in Hannover

Hannover

In Hamburg ist es am schlimmsten, in Wuppertal dagegen am besten, obwohl auch dort die Wartezeiten für Autofahrer im Stau zugenommen haben: Einer Studie des Navi-Betreibers Tomtom zufolge hat trotz aller Debatten über eine Verkehrswende in fast allen Großstädten der Autoverkehr zugelegt. Und das Gleich gilt für die Zeit, die Autofahrer in diesen Städten im Stau verbringen. Hannover zählt zu den bundesweit nur drei größeren Städten, in denen ein Rückgang der Staubehinderungen registriert wurde. Die anderen beiden sind Dresden und Bremen. Hannover platzierte sich der Auswertung zufolge auf Platz 23 von 26 untersuchten Großstädten in Deutschland.

Für die Erhebung wendeten die Datenspezialisten die folgende Berechnungsmethode an: Anhand der Kartendaten und zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wird die (praktisch nie erreichte) kürzeste mögliche Fahrzeit errechnet. Mit dieser Kenngröße werden dann die aus den Fahrzeugen anonym übermittelten Postitionsdaten und somit die tatsächlichen Fahrzeiten verglichen. Je größer die Abweichung vom Optimum ist, desto höher landet eine Stadt in der Liste der schlimmsten Staustädte. Wobei zu bedenken ist: Die exakte Abweichung vom Fahrzeitoptimum und der individuell empfundene Staustress können durchaus von einander abweichen.

Das sind die Werte für Hannover

Um 21 Prozent haben sich den Daten zufolge die Fahrzeiten in Hannover verlängert, weil zu viele Autos gleichzeitig unterwegs waren. Im Feierabendverkehr beträgt die durchschnittliche Abweichung von der schnellstmöglichen Fahrzeit 41 Prozent. Bei einer halbstündigen Fahrt sind das 12 Minuten. Im morgendlichen Berufsverkehr sind die Hannoveraner durchschnittlich 35 Prozent langsamer als mit optimalem Tempo unterwegs. Wer rechnerisch in einer halben Stunde am Ziel sein könnte, braucht im Schnitt tatsächlich 41 Minuten. 2018 haben die Hannoveraner über das ganze Jahr gesehen für ihre Fahrten 22 Prozent länger gebraucht, als sie auf staufreien Straßen benötigt hätten.

Autobahnen sind nicht schuld

Die Daten basieren auf den Rückkanälen der Navigationsgeräte in Autos, die ständig den Standort erfassen und daher registrieren, ob der Verkehr so schnell fleißt wie erlaubt. Speziell bei Studien über Verkehr in und um Hannover ist aber immer Vorsicht geboten, weil die vielen Autobahnen rund um die Stadt das Bild verzerren können. Tomtom allerdings betont, dass die Daten sehr detailliert ausgewertet würden. Demnach waren die Autobahnen im Raum Hannover 2019 nur zu 13 Prozent überlastet, alle weiteren Straßen zu 30 Prozent.

Die Sperrung der Südschnellweg-Brücke über die Hildesheimer Straße war 2019 immer wieder ein Auslöser von Staus. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Weihnachten floss der Verkehr am besten

Insgesamt wurden für die Tomtom-Datenauswertung 187 Millionen gefahrene Kilometer im Raum Hannover erfasst, davon mit 141 Millionen Kilometern die meisten auf Autobahnen. Der Tag mit den wenigsten Staus war der Erhebung zufolge der zweite Weihnachtsfeiertag: Am 26. Dezember gab es nur zwei Prozent Stauverzögerung. Der schlimmste Tag soll Dienstag, 5. November, gewesen sein, an dem es 42 Prozent Verzögerung gab.

Donnerstags dauert es am längsten

Über alle Wochen des Jahres gerechnet aber ist der Donnerstag der Wochentag mit den größten Fahrzeitabweichungen durch Stau. Die Analysten haben aus ihren Daten auch herausgelesen, wann einer Autofahrer am besten starten sollte, um ohne Stausorgen zur Arbeit zu gelangen. Die Empfehlung hat allerdings eher Comedy-Charakter: Brechen sie zwischen 4 und 5 Uhr morgens auf!

Hamburg ist Stauhauptstadt

Am schlimmsten schnitt bundesweit erneut Hamburg mit 34 Prozent Fahrzeitverlängerung ab. Im abendlichen Berufsverkehr sollen es dort sogar 61 Prozent sein. Wiesbaden verschlechterte sich um 8 Prozentpunkte und rückte auf Platz drei der staureichsten Städte auf. Bei den Bremern gab es den Trend, den sich sicher alle Autofahrer wünschen: Dort nahm die Stauzeit um drei Prozent ab. Trotzdem landete die Hansestadt auf Platz 9 und damit unter den Topten der stauanfälligsten Städte.

Von Conrad von Meding