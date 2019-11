Hannover

62 Prozent beträgt der Anteil der Studentinnen an der Universität in Gießen – bundesweit ist das der absolute Spitzenwert. Hannover aber liegt bundesweit auf dem siebtletzten Platz unter 30 untersuchten Universitäten. Frauen stellen dort nur 40 Prozent der Eingeschriebenen. Das hat ein aktuelles Ranking ergeben.

Frauenanteil an Universitäten: 33 sind besser als Hannover

Weitere Spitzenplätze nach Gießen belegten mit jeweils 60 Prozent bei der Gleichstellung die Uni Leipzig, die Freie Universität Berlin und die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die meisten deutschen Universitäten bewegen sich beim Frauenanteil im Feld zwischen etwa 55 und 45 Prozent, darunter Hamburg (56), Kiel (53), Göttingen (52), Erlangen-Nürnberg (50) und Dortmund (45).

Schlusslichter sind die Technischen Unis

Für Hannovers schlechtes Abschneiden in Sachen Beliebtheit bei Frauen gibt es möglicherweise eine einfache Erklärung. Unter den acht am schlechtesten platzierten Universitäten sind insgesamt sechs, die ursprünglich als Technische Hochschulen gegründet wurden. Bei diesen Institutionen zählen traditionell die Maschinenbaustudiengänge und verwandte Ausbildungen zu denen mit den meisten Studierenden. Und technische Berufe gelten, allen Bemühungen um höhere Frauenanteile in diesem Bereich zum Trotz, eben weiterhin zu den Stiefkindern des ausgewogenen Frauenanteils.

Köln hat nur 16 Prozent Studentinnen

Schlechter als Hannover schneiden nur die Technische Universität München (36 Prozent), die Uni Stuttgart und die Technische Universität Berlin (je 33), die RWTH Aachen (32), das KIT Karlsruhe (29) und die Uni Köln (16) ab. Das Ranking wurde am Donnerstagmorgen von der Lernplattform Charly-Education veröffentlicht, die Lernsoftware unter anderem für Studenten anbietet.

