Hannover

Balkone werden einstigen Büroetagen des Bredero-Hochhauses nun doch nicht bekommen, obwohl sie die Fassade optisch auflockern würden. Projektentwickler Roger Oude Luttikhuis ist inzwischen aber optimistisch, dass der Umbau des Klotzes hinter dem hannoverschen Hauptbahnhof in absehbarer Zeit starten wird. Er rechnet mit einem Baustart in rund zwölf Monaten. Die Stadt räumt Luttikhuis und seinem Geschäftspartner Hans Pluis dafür noch einmal eine verlängerte Frist bis zur Aufnahme der Bautätigkeit ein. Der Bezirksrat Mitte hat der Verlängerung um ein Jahr am Montagabend zugestimmt.

Rechtsstreit stoppte Bredero-Umbau

Seit 2010 wollen die beiden Holländer elf leer stehende Büroetagen im Turm zu 120 Wohnungen umbauen. Immer wieder traten Schwierigkeiten auf. 2018 hatte ein Wohnungseigentümer aus München gegen den Umbau opponiert, woraufhin das Grundbuchamt alle Aktivitäten stoppte. „Diese Leute aus München haben alles blockiert, deshalb mussten wir die Pläne anpassen“, sagt Luttikhuis. Die Münchener gehören inzwischen nicht mehr zur Eigentümergemeinschaft.

Aktuell besitzen rund 60 Personen 88 bereits bestehende Eigentumswohnungen in der 17. bis 23. Etage. „Es gibt einen guten Dialog mit den Miteigentümern“, versichert Luttikhuis. Es sei im allgemeinen Interesse, dass das Gebäude so schnell wie möglich umgestaltet wird. Doch damit es nicht wieder zu Schwierigkeiten kommt, hat ein Team aus Fachplanern und Juristen untersucht, wie die Gestaltung möglichst wenig Angriffsfläche bieten kann.

Balkone erscheinen als Risiko

„Wir haben lange geprüft, welche Varianten möglich sind, ohne dass Miteigentümer mit Beschwerden, Einwänden oder Prozessen das Projekt blockieren“, berichtet der Entwickler. Die Balkone erschienen dabei nach den bisherigen Erfahrungen als Risiko. Deshalb sind sie gestrichen. Sie seien eher als Austritte gedacht gewesen und nicht für den dauerhaften Aufenthalt. „Man muss sich auch fragen, ob Leute in einem Hochhaus tatsächlich draußen sitzen. Meist ist das nicht der Fall, weil es windig ist.“

Bis zum eigentlichen Umbau wollen Luttikhuis und Pluis die Passage im Erdgeschoss neu gestalten und den Eingangsbereich mit einer Grünfassade ausstatten. Außerdem sollen bereits zwei Musterwohnungen entstehen.

Die erste Baugenehmigung hatte die Stadt im April 2019 erteilt. Die Gesellschaft sollte innerhalb eines halben Jahres mit den Bauarbeiten beginnen, was wegen der Rechtsstreitigkeiten nicht möglich war. Die Stadt räumte mehrmals Verlängerungen ein und ist jetzt zuversichtlich, dass sich die noch nicht gänzlich gelösten Probleme beheben lassen – wahrscheinlich durch eine geänderte Planung.

Von Bärbel Hilbig