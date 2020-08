Rund um den VW-Turm am Raschplatz in Hannover laufen die Vorbereitungen für die genaue Untersuchung des Bauwerks auf Hochtouren. In dieser Woche sollen Industriekletterer die Betonkonstruktion genauer inspizieren. Vor 14 Tagen war ein Betonteil abgebrochen und in die Tiefe gestürzt.