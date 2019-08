Hannover

Die Zahl der Obdachlosen in der Stadt wächst, unter anderem durch den Zustrom aus Osteuropa. „Im Winter ist der Kontaktladen Mecki am Raschplatz oft überfüllt“, sagt Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes. Sein Plan: Der Laden, in dem Obdachlose sich aufhalten können und betreut werden, soll in die nahe frühere Polizeistation am Raschplatz umziehen. „Es ist ein Glücksfall, dass diese leer steht“, sagt Müller-Brandes.

Der bisherige, nur rund 100 Quadratmeter große Mecki-Laden soll geschlossen werden, am neuen Standort stünden für „Mecki 2.0“ dann rund 500 Quadratmeter zur Verfügung. Mit mehr Platz könnte auch die medizinische Versorgung der Obdachlosen besser gewährleistet werden, sagt Müller-Brandes. Derzeit misst der Behandlungsraum, in dem sich ehrenamtlich tätige Ärzte um Kranke kümmern, nur acht Quadratmeter.

Eigentümerin der früheren Polizeistation ist die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG), an der Region und Sparkasse Hannover beteiligt sind. Er habe bereits Gespräche mit der HRG geführt, sagt Diakoniepastor Müller-Brandes. Ein Gutachten beziffere die Umbaukosten für den neuen Kontaktladen auf „eine niedrige siebenstellige Summe“, für die Stadt, Region und Land gemeinsam aufkommen könnten. Im Jahr 2021 könnten die Bauarbeiten beginnen, sagt Müller-Brandes.

Hermes-Platz umgestalten?

Seit Jahren gilt der Raschplatz als sozialer Brennpunkt. Immer wieder gab es Versuche, den Platz aufzuwerten – bisher ohne großen Erfolg. Auch die OB-Kandidaten machen sich so ihre Gedanken zum Areal hinter dem Hauptbahnhof.

Das Konzept von SPD-Kandidat Marc Hansmann sieht vor, den Durchgang zwischen Raschplatz und Andreas-Hermes-Platz zu schließen – einerseits, um Obdachlosen einen geschützten Raum zu bieten, andererseits, um den Andreas-Hermes-Platz aufzuwerten. „Ich würde gern einen Wettbewerb veranstalten und auch die Bürger bei der Umgestaltung einbeziehen“, sagt Hansmann. Die Obdachlosen sollen durch die räumliche Trennung einen Zufluchtsort bekommen. „Wir werden nicht alle sozialen Probleme lösen können“, sagt der SPD-Kandidat. „Die Obdachlosen durch die Stadt zu treiben, macht aber keinen Sinn.“ Den Umzug des Mecki-Laden in die alte Polizeistation unterstützt Hansmann.

SPD-Oberbürgermeisterkandidat Marc Hansmann erklärt, was er auf dem Andreas-Hermes-Platz vor hat. Quelle: Tim Schaarschmidt

Grünen-Kandidat Belit Onay will Anlieger, Hilfseinrichtungen und Vertreter der Obdachlosen an einen Tisch holen. „Für mich ist klar, dass wir die verschiedenen Hilfeträger besser ausstatten und auch koordinieren müssen, wenn wir die Situation verbessern wollen“, teilte Onay mit. Platzverweise und Vertreibung hält er für unsinnig.

CDU-Kandidat Eckhard Scholz hatte für den Raschplatz zuletzt schärfere Ordnungsmaßnahmen, aber auch begleitende Fürsorge angemahnt. Zudem will er die Mitarbeiterzahl des städtischen Sicherheitsdienstes verdoppeln.

Von Simon Benne und Lisa Neugebauer