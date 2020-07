Hannover

An seinen Start im Raschplatz-Pavillon kann sich Christoph Sure noch erinnern. „Januar 1993. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Als erstes habe ich Funky Town Europa gemacht, ein gesellschaftskritisches Jugendprojekt. Da habe ich zum Beispiel Denise M’Baye und Iyabo Kaczmarek kennengelernt.“ Kulturköpfe also, die bis heute in Hannover wirken. Genau wie Sure, der Emsländer, der nach dem Studium in Hamburg am dortigen Institut für Friedensforschung unter Egon Bahr gearbeitet hat und dann „der Liebe wegen, kann man ja ruhig sagen“ zu seiner heutigen Frau Karin nach Hannover wechselte.

Nun ist Schluss mit der Arbeit. Sure, am Dienstag 62 geworden, hat sich ein Sabattical angespart, wie er sagt, und ist sein letztes Jahr vor der Rente komplett raus. In Kurzarbeit ist er schon seit Monaten, das Haus hat coronabedingt bis zum 31. August geschlossen. Vielleicht werde er nach dem Jahr hier und da seine Erfahrung einbringen, ob im Pavillon, für die Unesco City of Music oder eine mögliche Kulturhauptstadt-Vorbereitung. Aber mit Geschäftsführung, überhaupt Leitungsfunktion, soll Schluss sein. Seine Kollegin Susanne Müller-Jantsch wird die Geschäfte zunächst allein weiterführen.

„Ich habe da ganz gut reingepasst“

Fast 30 bewegte Jahre hat Sure das anfangs stramm linksalternative Kulturzentrum mitgeprägt. „Ich glaube, ich habe da ganz gut reingepasst“, sagt er rückblickend. „Für mich war es immer wichtig, dass wir das Haus öffnen, dass wir nicht nur zu den Bekehrten reden und unter uns bleiben, sondern möglichst viele Leute hier reinholen.“ Masala sei da ein sehr guter Hebel gewesen. Mit dem Weltmusikfestival, das er mit Gerd Kespohl zusammen zu einem Standortfaktor machte, bespielte der Pavillon auch andere etablierte Einrichtungen der Stadt, warb über ideologische Grenzen hinaus für sich und arbeitete stetig an der eigenen Unverzichtbarkeit.

Die sich für Sure vor knapp zehn Jahren in einem einzigen Moment bestätigte: „Der Tag, als im Rat der Stadt die Entscheidung für den Umbau fiel und keine Fraktion auch nur ein bisschen Kritik übte, weil die Stadt viele Millionen in Soziokultur investiert. Da dachte ich: Jetzt haben wir’s geschafft.“ Manche harte basisdemokratische Diskussion gab es auch unter den Mitarbeitern und Gremien innerhalb des Pavillons. „Das hat sich bis heute gehalten.“ In Erinnerung sei ihm besonders der Streit um eine Axel-Hacke-Lesung aus seinem Buch „Der weiße Neger Wumbaba“, die fast gekippt worden wäre. Hacke las nach Kampfabstimmung im Hause am Ende doch, aber „das war anstrengend“.

Künstler-Favoriten: Bremnes , Cardenal , Belli

Musikalisch fällt ihm sofort die Norwegerin Kari Bremnes ein, die mittlerweile Stammgast im Pavillon ist, für die er sich als Liebhaber skandinavischer Musik anfangs starkmachen musste. Aber auch Ernesto Cardenal und Gioconda Belli sind ihm in der langen Liste der Künstler in lebhafter Erinnerung geblieben, nicht nur wegen deren Heimatland Nicaragua, zu dem Sure schon in Hamburger Zeiten eine besondere Beziehung hatte.

Nun will er erstmal reisen – sofern es coronabedingt möglich ist. Zwei Ziele: Laos und Japan. „In Japan war ich kürzlich, und es hat mich so beeindruckt – da will ich noch einmal längere Zeit verbringen.“ Leben will er aber weiter in Hannover. Und vielleicht ein bisschen die künftige Kulturhauptstadt mitgestalten. „Ich glaube, Hannover hat da gute Chancen.“

Pavillon schließt bis zum 31. August.

Von Uwe Janssen