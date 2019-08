Hannover

Der bewegende Film „Systemsprenger“ der Hamburger Regisseurin und Drehbuchautorin Nora Fingscheidt feiert schon jetzt erste Erfolge. Er wurde unter sieben Bewerbern als Kandidat für die Oscar-Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt. Das teilte die Auslandsvertretung des deutschen Films in München mit.

Die Grenzen der Jugendhilfe

Im Drama geht es um ein schwer erziehbares Kind, das von einer Unterkunft in die nächste gebracht wird und die Grenzen der Jugendhilfe aufzeigt. In Hannover feiert der Film am Dienstag, 10. September, Premiere. Zunächst wird „Systemsprenger“ um 16.30 Uhr im Kino am Raschplatz bei einer Sonderveranstaltung von der Produzentin Frauke Kolbmüller und weiteren Experten präsentiert. Dazu wird es eine Podiumsdiskussion geben.

Dreimal zwei Karten zu gewinnen

Um 20.30 Uhr läuft der Film noch mal. Zu dieser Vorstellung kommt Regisseurin Nora Fingscheidt. Für die Abendveranstaltung verlost die HAZ-Redaktion dreimal zwei Karten. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit Kontaktdaten bis zum 30. August an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Systemsprenger“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von Jan Sedelies