Südstadt

Schon mehrmals hat der Bezirksrat Südstadt-Bult versucht, etwas gegen zu schnelle Auto- und Motorradfahrer am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer zu unternehmen – bisher immer ohne Erfolg. In der jüngsten Sitzung starteten die Kommunalpolitiker einen neuen Anlauf: Jetzt fordert der Bezirksrat einstimmig die Verwaltung auf, an der Straße zwischen dem Sprengel-Museum und dem Altenbekener Damm ein sogenanntes Dialogdisplay aufzustellen. Dort soll den Autofahrern nicht nur die Geschwindigkeit angezeigt werden, sie sollen je nach Tempo auch eine positive oder negative Rückmeldung erhalten.

„Viele halten sich nicht an Tempo 50“

In dem genannten Bereich hielten sich die Autofahrer in südlicher Richtung häufig nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, heißt es in der Begründung des Antrags, den die CDU gestellt hat. Vor allem an der Fußgängerampel vor dem NDR-Funkhaus und an der Einmündung Geibelstraße komme es mitunter auch zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, wenn die Autofahrer versuchen die Ampel noch zu passieren, obwohl sie schon Rot hätten. Außerdem komme es in diesem Bereich „durch die Raserei zu Lärmbelästigungen“, schreibt die CDU weiter.

Anzeige

Die Geschichte um Tempoverstöße am Maschsee ist lang: Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung den Vorschlag der CDU auf Installation einer Radarfalle in diesem Bereich abgelehnt. Bereits vor fünf Jahren hatten sich CDU und Grüne zusammen geschlossen, und sich für Tempo 30 auf dem 1,1 Kilometer langem Stück zwischen Altenbekener Damm und Sprengel-Museum stark gemacht. Ein Jahr zuvor war südlich dieses Abschnitts wegen der Waldorfschule bereits ein entsprechendes Tempolimit in Kraft getreten. Das Hauptargument: Der Maschsee sei eines der attraktivsten Naherholungsgebiete der Stadt, das geschützt werden müsse.

Weitere HAZ+ Artikel

Anwohner müssen Fenster schließen

Druck kam damals auch von Anwohnern. Im Sommer sei es kaum möglich, sich bei offenem Fenster in der Wohnung aufzuhalten, schrieb ein Ehepaar aus der Geibelstraße an Stadtverwaltung und Mitglieder des Bezirksrates. „Insbesondere die vielen Motorradfahrer verursachen dabei durch ihre laute, rücksichtslose Fahrweise sehr viel Lärm“, heißt in dem Brief.

Lesen Sie auch: Schluss mit Schlaglöchern – Stadt lässt Radweg am Maschsee sanieren

Durch die Tempo-30-Regelung in einem anderen Bereich des Maschseeufers sei keine Verkehrsberuhigung eingetreten – ganz im Gegenteil. Denn die stadteinwärts fahrenden Autofahrer träten nach Verlassen des Tempo-30-Abschnitts erst recht aufs Gaspedal. Zusätzlich zu einer Tempobegrenzung schlagen die Anwohner auch ein Durchfahrtverbot für Lastwagen auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer sowie die komplette Sperrung der Straße an Wochenenden vor.

Aber die Stadtverwaltung folgte der Argumentation nicht: Eine Ausweitung der Temporeduzierung auf den Streckenabschnitt sei rechtlich nicht zulässig, sagte eine Sprecherin. Zudem gebe es keine Gründe für ein Tempolimit aus Lärmschutzzwecken. In dem Antwortbrief der Verwaltung an die lärmgeplagten Anwohner heißt es zudem, dass es sich beim Streckenabschnitt um eine Hauptverkehrsstraße handele. Dort sei ein Tempolimit grundsätzlich nicht möglich.

Von Mathias Klein