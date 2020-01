Hannover

Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ist als Rennstrecke für eilige Autofahrer bekannt – dennoch weigert sich die Stadt Hannover, am Ostufer des Maschsees einen mobilen Blitzer aufzustellen. Der Bezirksrat Südstadt-Bult hatte sich vor einigen Wochen auf Antrag der CDU einstimmig für Tempokontrollen ausgesprochen. Nun hat die Stadtverwaltung entschieden: Die Strecke sei kein Unfallschwerpunkt und berge keine Gefahr.

FDP : Müssen erst Kinder überfahren werden?

Die Aufregung in der Politik ist groß. „Das ist ungeheuerlich“, meint FDP-Ratsfraktionschef Wilfried Engelke. Müsse erst ein Kind überfahren werden, bevor die Stadt aktiv werde, fragt er. Engelke verweist auf andere Blitzgeräte im Stadtgebiet, die seines Erachtens weniger Unfälle verhindern, als vielmehr Raserei eindämmen sollen. „Der Blitzer an der Vahrenwalder Straße in Höhe Wasserturm hilft jedenfalls, die Rennen der Autotuner-Szene zu begrenzen“, sagt Engelke.

Stadt: Kein Einvernehmen mit der Polizei

Die Stadt verweist darauf, dass das Aufstellen von Blitzern nicht nach Lust und Laune geschehen dürfe, sondern an ein strenges Prüfverfahren gebunden sei. „Die Standorte für die Überwachungsanlagen (stationär und mobil) sind vorrangig dort einzurichten, wo sich in der Vergangenheit häufig Unfälle ereignet haben oder die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich Unfälle ereignen werden“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt, die der HAZ vorliegt. Schwerpunkte seien überdies die Bereiche vor Schulen und Kitas.

Vor allem müsse die Installation von Blitzern mit der Polizei abgestimmt sein, betont die Stadt. Im Falle des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers würde die Polizei der Stadtverwaltung „nicht das entsprechende Einvernehmen für Geschwindigkeitskontrollen erteilen“, heißt es weiter.

