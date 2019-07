Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Überfall in der Nacht zu Montag auf einen Fernfahrer auf der A2-Raststätte Garbsen-Nord. Ersten Erkenntnissen war der 23-Jährige im Schlaf mit Gas betäubt und anschließend ausgeraubt worden.

Der Fernfahrer hatte seinen VW Crafter am Sonntagabend auf dem Parkplatz der Raststätte in Richtung Dortmund abgestellt, um dort die Nacht zu verbringen. Der Polizei gegenüber gab er an, er sei gegen Mitternacht eingeschlafen. Gegen 3.30 Uhr sei er durch Geräusche an seinem Wagen geweckt worden. Er sei allerdings so benommen gewesen, dass er gleich darauf wieder fest eingeschlafen sei.

Am Montagmorgen bemerkte der 23-Jährige dann, dass Geld aus seinem Fahrzeug fehlte. Er ging zur Autobahnpolizei und erstattete dort Anzeige. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Täter offenbar Gas ins Innere des Crafters geleitet hatten, um den Fahrer im Schlaf zu betäuben. Entsprechende Spuren entdeckten die Polizisten an dem Fahrzeug. Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner