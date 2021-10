Hannover

Ende Juli hatte die Parteichefin der Grünen in Hannover, Greta Garlichs, die SPD noch als „weder bündnis- noch regierungsfähig“ bezeichnet, jetzt sitzt man täglich vier Stunden zusammen und brütet über einem neuen Koalitionsvertrag. Was ist passiert? Wie kommt es, dass sich Grüne und Sozialdemokraten wieder vertrauen und ein Bündnis für die kommenden fünf Jahre im Rat der Stadt Hannover schmieden?

Jahrzehntelang haben SPD und Grüne Hannover zusammen regiert. Doch von Wahl zu Wahl wurden die Genossen schwächer, und am Ende reichte es nicht mehr für ein Zweierbündnis. Rot-Grün holte die FDP ins Boot. Das funktionierte fast fünf Jahre lang recht gut, obwohl es immer wieder interne Streitereien gab – etwa über die Bewertung des damaligen SPD-Oberbürgermeisters Stefan Schostok und die sogenannte Rathausaffäre. Dass die Grünen sich irgendwann offiziell von Schostok abwandten, war der Anfang vom Ende seiner Amtszeit, und das Verhältnis zwischen SPD und Grünen wurde nicht besser, als mit Belit Onay ein Grüner die vorgezogene Neuwahl gewann.

Im Juli dieses Jahres dann kam es dann zum Bruch wegen der verpatzten Wahl von Anja Ritschel (Grüne) zur Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin. Dem Vernehmen nach haben Vertreter von FDP und SPD gegen Ritschel gestimmt, sodass sie die Mehrheit verfehlte. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) war düpiert, die Grünen schäumten – und kündigten das Bündnis auf.

Verhandlungsorte „streng abwechselnd“

Jetzt sitzen sie wieder einträchtig beisammen, mal im Grünen Parteizentrum im Senior-Blumenberg-Gang, mal in den Fraktionsräumen der Genossen am Friedrichswall. „Streng abwechselnd“, wie ein Teilnehmer berichtet. Und ebenso streng werde darauf geachtet, dass mal die Grünen und mal die Sozialdemokraten die Runde moderieren. Teilnehmer sind die beiden Grünen-Parteispitzen Garlichs und Ludwig Hecke sowie die SPD-Chefs Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic. Letzterer hat jetzt viel in Berlin zu tun, weil er frisch in den Bundestag gewählt wurde. Zudem sitzen die Grünen-Fraktionschefs Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin sowie SPD-Fraktionschef Lars Kelich am Tisch.

„Wir duzen uns, die Stimmung ist gelöst, manchmal reißt jemand Witze“, berichtet ein Teilnehmer. Obwohl SPD und Grüne in der Vergangenheit lange koaliert haben, macht sich dieser Personenkreis zum ersten Mal Gedanken über ein gemeinsames Bündnis. Einzige Ausnahme: Gardemin. Er hat vor fünf Jahren die Gespräche mit SPD und FDP geführt, damals noch als Parteichef der Grünen. Gardemin galt als Architekt der rot-grün-gelben Partnerschaft.

Zu Beginn Aussprache über gescheiterte Dezernentenwahl

Insofern sitzen ein erfahrener Koalitionsmanager und mehrere Neulinge am Tisch, die sich aber alle aus dem Rat und über die üblichen Parteikontakte kennen. Das mag eine erfolgversprechende Mischung sein, erklärt aber noch nicht, warum Grüne und SPD sich wieder derart zugeneigt sind.

„Zu Beginn unserer Gespräche gab es eine Aussprache über die verpatzte Ritschel-Wahl“, berichtet ein Teilnehmer. Dabei sei alles auf den Tisch gekommen, und jede Seite habe ihre Position noch einmal klargemacht. So richtig übereingekommen sei man dabei aber nicht, heißt es weiter aus Teilnehmerkreisen. Aber dass überhaupt über das Streitthema gesprochen wurde, hat offenbar gereicht.

Brisante Personalfragen stehen noch an

Jetzt scheint das Eis gebrochen. Kürzlich hat SPD-Fraktionschef Kelich vier Flaschen selbst gemachten Apfelmost aus eigenem Anbau ins Grüne Parteizentrum geschleppt, als Gastgeschenk. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die neue Koalition für den Rat steht. Oder doch nicht?

Ein paar Klippen müssen die Parteien noch nehmen, denn es stehen brisante Personalfragen an. Wer bekommt den Ratsvorsitz? Wer wird Erster Bürgermeister? Und soll Anja Ritschel in einem neuen Versuch zur Dezernentin gewählt werden? Angeblich beharren die Grünen darauf.

