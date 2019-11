Herr Kelich, die SPD-Ratsfraktion hat Sie zum neuen Vorsitzenden gewählt. Sind Sie der Neuanfang der SPD?

Ich gehöre zur nächsten Generation der SPD in Hannover, das ist richtig. Aber von einem politischen Neuanfang zu sprechen, halte ich für schwierig. Das hieße, alles, was wir für Hannover erreicht haben, in Abrede zu stellen, etwa unser erfolgreiches Förderprogramm für den Wohnungsbau. Die SPD hat die Stadt gestaltet, und jetzt geht es darum, diese Tradition fortzuführen.

Neuanfang bedeutet unter anderem, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Hätte sich die SPD-Ratsfraktion im Zuge der Rathausaffäre früher vom damaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) distanzieren müssen?

Nein. Herr Schostok war als Oberbürgermeister Mitglied der Fraktion. Wir haben uns gegenseitig vertraut und gemeinsam agiert. Dann nahmen die Dinge ihren Lauf, und die Staatsanwaltschaft begann, gegen Schostok zu ermitteln. Wir haben uns als Fraktion weiterhin auf Sachpolitik konzentriert, etwa auf die Frage, wie es mit dem Ihmezentrum weitergehen kann. Das wurde in der Öffentlichkeit aber kaum noch wahrgenommen. Die sogenannte Rathausaffäre überlagerte vieles. Am Ende hat uns die Affäre natürlich geschadet.

... und den Chefposten im Rathaus gekostet.

Die verlorene Oberbürgermeisterwahl hat uns sehr enttäuscht. Aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand, sondern blicken nach vorn.

Die SPD-Ratsfraktion gilt als verlängerter Arm der Stadtverwaltung im Rat. Vorhaben der Stadt werden brav abgenickt. Braucht die Fraktion mehr Profil?

Wir haben bereits ein starkes Profil, aber wir müssen es besser herausstellen. Keineswegs folgen wir den Vorgaben der Verwaltung, es ist umgekehrt. Die Fraktion gibt die politische Richtung vor – das ist unser Anspruch.

Ihre Vorgängerin Christine Kastning hat die SPD-Fraktion 13 Jahre geführt. Kastning soll zwar konstruktiv nach innen gewirkt haben, aber in der Außendarstellung blieb die Fraktion blass. Was werden Sie ändern?

Ich bin ein anderer Typ und möchte mich stärker um die Außenwahrnehmung unserer Arbeit kümmern. Wir müssen uns nicht verstecken. Dennoch will ich betonen: Christine Kastning hat für die SPD und die Stadt viel geleistet. Zu ihren Verdiensten gehört unter anderem, ein Mehrheitsbündnis mit Grünen und FDP in schwierigen Zeiten geschmiedet zu haben.

Womöglich kehrt sich der Führungsstil um: Sie gelten als Mann der politischen Attacke, bisweilen sogar als Polterer. Müssen Sie Diplomatie lernen?

Ich muss mich als Fraktionschef in einer neuen Rolle finden. Das bedeutet auch, diplomatischer zu agieren. Aber von pointierten Kommentaren werde ich nicht Abstand nehmen. Diese sind dann angebracht, wenn wir vom politischen Gegner angegriffen werden oder wenn es um Themen geht, die uns am Herzen liegen.

Ihr Kontrahent im Kampf um den Fraktionsvorsitz, Jens Menge, zog den Kürzeren. Befürchten Sie jetzt Angriffe von Unzufriedenen aus den eigenen Reihen?

Nein, auf keinen Fall. Jens Menge und ich kennen uns persönlich sehr gut. Wir haben uns vor der Abstimmung versprochen, loyal zu sein – ganz gleich wie die Wahl ausgeht. Ich habe viel Respekt vor den Fähigkeiten und der Arbeit meines Fraktionskollegen.

Kommen wir auf die inhaltliche Arbeit der Rats-SPD zu sprechen: Wo sehen Sie in Hannover die größten Probleme?

Für viele Menschen ist es noch immer sehr schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auf eine freie Wohnung kommen manchmal Hunderte Bewerber. Daher wollen wir das Förderprogramm für den Wohnungsbau verlängern. Zudem soll die städtische Immobiliengesellschaft Hanova eine führende Rolle auf dem Wohnungsmarkt spielen. Dafür muss Hanova entsprechend ausgestattet werden, etwa mit einer höheren Kapitaldecke. Zudem werden wir uns weiterhin darum kümmern, dass in Hannover der Verkehr fließt.

Beim Thema Verkehr dürfte der Druck der Grünen nach der gewonnenen Wahl wachsen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will bekanntlich die autofreie Innenstadt durchsetzen. Wie steht die SPD dazu?

Wir nehmen eine ausgleichende Position ein. Es ist richtig, die autofreien Zonen in der City zu erweitern. So könnte vor der Oper eine Art Kulturmeile entstehen, aus der der Autoverkehr herausgehalten wird. Das hatte unser OB-Kandidat Marc Hansmann vorgeschlagen. Dennoch muss die Innenstadt für Menschen, die aus dem Umland anreisen, mit dem Auto erreichbar bleiben. Niemand wird im Übrigen so plump sein, ad hoc eine autofreie Zone innerhalb des Cityrings zu fordern.

Dennoch müssen Sie sich darauf einstellen, dass die Grünen mit ihrem OB an der Spitze selbstbewusster auftreten. Gerät die SPD zum Juniorpartner der Grünen?

Wir warten nicht auf die Grünen, sondern werden eigene Akzente setzen, auch beim Verkehr. Die SPD ist noch immer stärkste Fraktion im Rat. Unseren Gestaltungsanspruch haben wir nicht verloren.

Lars Kelich Lars Kelich ist in Soltau geboren und hat in Hannover Geschichte und Englisch studiert. Der 35-Jährige ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Politze tätig. Dem hannoverschen Rat gehört er seit 2011 an. Bis vor Kurzem war er baupolitischer Sprecher seiner Fraktion. Kelich ist verheiratet und dreht in seiner Freizeit Filme – zuletzt mit vielen Genossen aus der Kommunalpolitik.

Immer wieder knirscht es zwischen den Bündnispartnern im Rat. Wie lange hält die Partnerschaft noch?

Grüne, FDP und wir haben uns zum Bündnis bekannt. Wir werden alles daransetzen, die Zusammenarbeit fortzuführen. Schließlich gibt es noch genügend Schnittmengen.

Inzwischen scheint es, als ob die SPD mit der FDP größere Schnittmengen hat als mit den Grünen.

Nein. Je nach Thema sind die Übereinstimmungen mit den Partnern unterschiedlich groß. Ich habe auch keine Probleme damit, dass ein gemeinsamer Antrag nicht zustande kommt, weil man sich nicht einig wird. Das müssen wir alle aushalten.

Wo sehen Sie die SPD in zwei Jahren bei der Kommunalwahl?

Wir werden alles dafür tun, stärkste Fraktion zu bleiben.

Von Andreas Schinkel