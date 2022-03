Die Stadt Hannover will Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) die Ehrenbürgerwürde entziehen. Einen entsprechenden Entschluss hat der Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend einstimmig gefasst und damit das offizielle Verfahren eingeleitet. Voraussichtlich in der Sitzung am 31. März wird der Rat darüber entscheiden.