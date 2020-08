Hannover

Das hannoversche Rathaus ist fest in grüner Hand. An der Spitze der Stadtverwaltung steht Oberbürgermeister Belit Onay, die Erste Stadträtin und damit Stellvertreterin ist seine Parteifreundin Sabine Tegtmeyer-Dette, zugleich Wirtschafts- und Umweltdezernentin. Ob das im nächsten Jahr so bleibt, darf bezweifelt werden. Die SPD will verhindern, dass erneut eine grüne Doppelspitze im Rathaus das Sagen hat. Der Stellvertreterposten müsse von einer Person bekleidet werden, die einer anderen Partei angehört, meinen die Genossen und schlagen den Kämmerer Axel von der Ohe vor. Der hält sich auf Nachfrage der HAZ bedeckt.

Hintergrund ist das Auslaufen der Amtszeit von Tegtmeyer-Dette. Die 59-Jährige bekleidet ihre Stelle noch bis Ende Juli 2021. Ob sie eine zweite Amtszeit anstrebt und sich noch einmal für acht Jahre als Dezernentin zur Wahl stellt, hat sie bisher offen gelassen. Dem Vernehmen nach soll sie durchaus Interesse gezeigt haben, weiterhin die Umwelt- und Wirtschaftspolitik der Stadt zu gestalten. Fraglich ist aber, ob sie den uneingeschränkten Rückhalt ihrer Partei genießt. Mancher Basis-Grüne meint, dass Tegtmeyer-Dette als Umweltdezernentin zu wenig Akzente gesetzt habe. Andererseits hat sie als kommissarische Verwaltungschefin während der Rathausaffäre und der monatelangen Absenz eines OB die Stadt souverän durch schwieriges Fahrwasser geführt.

Anzeige

SPD : Stadtoberhaupt und Stellvertreter sollten verschiedenen Parteien angehören

Sollte sich Tegtmeyer-Dette tatsächlich für eine zweite Amtszeit bewerben, dürfte sie aller Voraussicht nach nicht mehr Stellvertreterin des Oberbürgermeisters werden. Der Rat entscheidet über beide Ämter getrennt und kann auch einen anderen Dezernenten zum Ersten Stadtrat wählen. Aus der SPD ist schon jetzt zu vernehmen, dass die Genossen eine weitere Grüne Doppelspitze nicht mittragen würden. „Das hat nichts mit der Person Tegtmeyer-Dette zu tun“, sagt ein hochrangiger Genosse. Aber es sei ein Gebot der Demokratie, dass Stadtoberhaupt und Vertreter verschiedenen Parteien angehören.

Weitere HAZ+ Artikel

Tatsächlich hat Hannover diese Tradition jahrelang gepflegt. Als Herbert Schmalstieg Verwaltungschef war, vertrat ihn CDU-Mann Peter Halm, später der Grüne Hans Mönninghoff. Der blieb auch unter Stephan Weil ( SPD) Erster Stadtrat, Stefan Schostok ( SPD) wiederum wurde von Tegtmeyer-Dette vertreten.

Nur noch ein einziger Dezernent mit SPD-Parteibuch

In der Führungsriege des Rathauses gibt es aktuell nur noch einen einzigen Dezernenten mit einem anderen als dem grünen Parteibuch: Kämmerer Axel von der Ohe. Daher favorisieren die Genossen von der Ohe auch als neuen Ersten Stadtrat. Kultur- und Sportdezernentin Konstanze Beckedorf ist parteilos, auch Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski hat kein Parteibuch, ebenso wenig Baudezernent Uwe Bodemann.

Bodemann geht im Herbst in den Ruhestand. Ob sein Nachfolger, von der SPD ausgesucht, ein Parteibuch hat, ist unklar. Unsicher ist ebenfalls, ob der von den Grünen ausgewählte neue Personaldezernent Mitglied der Grünen ist. Lediglich Hannovers künftige Sozialdezernentin, die Landtagsabgeordnete Sylvia Bruns, wird einer Partei angehören – der FDP. Dass Bruns zur Stellvertreterin des OB gewählt wird, ist aber unwahrscheinlich.

Alle drei neuen Dezernenten werden sich in den kommenden Wochen der Öffentlichkeit und den Fraktionen im Rat vorstellen. Am 24. September stellen sie sich zur Wahl. Sollten sich die Mehrheitsfraktionen ( SPD, Grüne, FDP) einig sein, ist eine Zustimmung gesichert.

Von Andreas Schinkel