Hannover

Mehrere Stromausfälle in einem großen Rechenzentrum am Sonnabend haben dazu geführt, dass am Montagvormittag die elektronische Datenverarbeitung bei der Stadt Hannover nicht funktioniert und Anwendungen gestört sind. Zwar liegt nach Angaben von Stadtsprecherin Konstanze Kalmus kein Bereich komplett lahm, aber es gibt Einschränkungen und Wartezeiten. Hauptsächlich betroffen ist der Fachbereich öffentliche Ordnung. Dieser bietet Serviceleistungen für Bürger etwa über die Bürgerämter, die Führerscheinstelle, die Kfz-Zulassungsbehörde und die Ausländerbehörde an.

Auch Dienststellen im Rathaus am Schützenplatz sind betroffen.. Quelle: HAZ

Laut Kalmus sind nicht alle Dienststellen per Mail zu erreichen. Spezialisten würden derzeit mit Hochdruck an den Reparaturen arbeiten. Wann die Systeme wieder vollständig zur Verfügung stehen, könne aber derzeit nicht gesagt werden.

Von Bernd Haase