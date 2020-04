Hannover

Die Erleichterung muss groß gewesen sein. Schließlich hat Hannovers einstiger Oberbürgermeister Stefan Schostok immer betont, nichts falsch gemacht zu haben. Und die Richter sagen nun auch: Rechtlich ist das so – was immer die Staatsanwälte auch dazu meinen. Damit ist der letzte Ausläufer des großen Bebens vorbei, das nicht nur Schostoks politische Karriere begraben, sondern auch die politische Tektonik in Hannover massiv verschoben hat. Was oben war, ist am Boden. Was scheinbar ewig stand, ist gefallen. Und all das wird mit seinem Namen verbunden bleiben.

Es mag sein, dass Schostok das nun erst recht als ungerecht empfindet oder vielleicht sogar nicht einmal so wahrnimmt. Der bald 56-Jährige hat sein Leben der Sozialdemokratie gewidmet. Er war nicht unbedingt der Begabteste, aber stets einer ihrer Fleißigsten und Engagiertesten. Er hatte sich schon auf dem Weg in die Staatskanzlei gesehen und war dennoch mit Feuereifer dabei, als für ihn 2013 im internen Postengerangel der Genossen das Oberbürgermeisteramt in Hannover übrig blieb. Nicht Marc Hansmann trat an, nicht Matthias Miersch – sondern Stefan Schostok. In dieser Nominierung, die auch Parteigrößen über kurz oder lang als Fehler benannten, liegt ein Kern des Problems, das mittlerweile als hannoversche Rathausaffäre in den Archiven angekommen ist.

Die Rathausaffäre – ein bühnenreifes Drama

Hat sich am Ende verheddert: Harald Härke, der viele Jahre als Strippenzieher im Rathaus galt. Quelle: Moritz Frankenberg

Hat jahrelang rechtswidrig Gehaltszulagen kassiert: Frank Herbert, ehemaliger Leiter des OB-Büros. Quelle: Moritz Frankenberg

Fall für die Justiz: Am Ende landete die ganze Angelegenheit vor dem Landgericht. Quelle: Moritz Frankenberg

Die SPD ist fertig mit Schostok

Und nun? Schon vor dem Urteil war klar: Die SPD ist mit Schostok fertig. Parteien sind da oft gnadenlos. „ Stefan wird nie wieder ein politisches Amt bekleiden“, sagt nicht nur ein Genosse hinter vorgehaltener Hand. Da hilft es auch nicht viel, dass die SPD-Ratsfraktion Schostok nach der Urteilsverkündung eine freundliche Stellungnahme hinterherschickte, in der sie seine Leistungen als Oberbürgermeister pries. Doch die Rede war dort nur von der Vergangenheit. In der Zukunft der Partei kommt Schostok nicht mehr vor.

Als Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) vor Gericht aussagen musste, würdigte er seinen Parteifreund auf der Anklagebank keines Blickes. Für die desaströse Schlappe der SPD bei der OB-Wahl im Herbst vergangenen Jahres machen Genossen vor allem Schostok und seine Rathausaffäre verantwortlich. „Ich habe eine solche Wut auf Stefan“, entfuhr es einem Sozialdemokraten schon am Wahlabend. Da starrten die Genossen in der Gastronomie Nordkurve gerade wie gelähmt auf einen Bildschirm mit drei Balken. Zwei lagen nahezu auf gleicher Höhe, das waren die Wahlergebnisse für Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz (CDU-Kandidat), ein dritter stoppte ein gutes Stück dahinter. Das war das Wahlergebnis von SPD-Kandidat Marc Hansmann. Der drückte die Hand seiner Frau und rang um Fassung.

Die Rathausaffäre hat einiges in dem ehrwürdigen Gebäude durcheinander gewirbelt. Quelle: Moritz Frankenberg

Auch die Chefin der SPD-Ratsfraktion, Christine Kastning, hielt Schostok lange die Treue. Für sie saß der Schuldige nicht auf dem Chefsessel, sondern in der Dezernentenriege – dort, wo aus der Deckung entscheidende Fäden gezogen werden können. Kastning sah in Personaldezernent Härke den eigentlichen Drahtzieher der Affäre. Das war nicht ganz falsch – blendete aber auch die Frage aus, wer eigentlich dessen Chef gewesen war. Nach der Schlappe der SPD bei der Oberbürgermeisterwahl entschied Kastning, den Fraktionsvorsitz abzugeben und bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr anzutreten.

Erneuerung an der Spitze von Partei und Fraktion

Danach brachen in der SPD alle Dämme. Die Basis begehrte auf und verlangte, dass es so nicht weitergehen könne. Die SPD habe das Vertrauen der Hannoveraner verspielt und werde nur noch als Kungel-Partei wahrgenommen, die sich das Rathaus zu eigen mache, hieß es. Spätestens jetzt war klar: Der verheerende Machtkampf im Rathaus würde auch die SPD nachhaltig verändern.

Im Januar 2020 wählte die hannoversche SPD ein neues Führungsduo, die 69-jährige Ulrike Strauch und den 26-jährigen Adis Ahmetovic. Beide sollten die zerknirschten Genossen aufrichten und der SPD neue Strahlkraft geben. Das Wahlergebnis fiel knapp aus und zeigte die Zerrissenheit der Partei. Dennoch lassen sich Strauch und Ahmetovic nicht entmutigen, krempeln die Ärmel hoch, touren durch die Ortsvereine und klingeln an Haustüren.

Die SPD soll wieder „Kümmerer-Partei“ werden, hat sich die Parteispitze vorgenommen. Zur Neuausrichtung gehört auch, nicht mehr abzuwarten, was die Stadtverwaltung vorhat und brav zuzustimmen, sondern mit eigenen Ideen in die Öffentlichkeit zu treten. Auch die SPD-Ratsfraktion hat es satt, als verlängerter Arm der Verwaltung im Rat wahrgenommen zu werden. „Wir müssen mehr Profil gewinnen und mehr Außenwirkung erzielen“, sagte ein Genosse bereits kurz nach der OB-Wahlniederlage. Dieser Genosse sitzt jetzt an der Spitze der Ratsfraktion. Lars Kelich, 35 Jahre alt, ermuntert die noch immer stärkste Fraktion im Rat, Flagge zu zeigen – auch gegenüber den Grünen. Denn einer der ihren sitzt nach der Rathausaffäre jetzt auf Schostoks Stuhl. Das werden ihm die Genossen nicht vergessen.

Von Andreas Schinkel und Heiko Randermann