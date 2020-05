Hannover

Die Rathausaffäre um illegale Gehaltszulagen ist nach dem Urteil des Landgerichts noch nicht beendet. Der ehemalige OB-Büroleiter Frank Herbert, vom Landgericht zu einer Geldstrafe wegen Betrugs durch Unterlassen verurteilt, will nach Informationen der HAZ seine Arbeit für die Stadtverwaltung wieder aufnehmen. Zuvor war Herbert monatelang krankgeschrieben. Die Stadt will eine Rückkehr verhindern, stuft ihn als dienstunfähig ein und will ihn in den Ruhestand versetzen. Dagegen habe Herbert Widerspruch eingelegt, heißt es aus Rathauskreisen.

Jahrelang rechtswidrige Zulagen kassiert

Herbert, jetzt 50 Jahre alt, stand vor Gericht, weil er jahrelang rechtswidrige Zulagen erhalten hat, die ihm in seiner Besoldungsgruppe nicht zustanden. Insgesamt ist der Stadt ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Stadt zieht jetzt jeden Monat 1300 Euro von seinem Gehalt ab. Gegen die Rückzahlung hatte sich Herbert juristisch gewehrt – ohne Erfolg. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft noch, ob sie Rechtsmittel gegen das Urteil des Landgerichts einlegt. Es hatte Alt-OB Stefan Schostok freigesprochen, Härke zu einer Haftstrafe auf Bewährung und Herbert wegen Betruges durch Unterlassen zur Zahlung von 120 Tagessätzen à 170 Euro, also insgesamt 20.400 Euro verurteilt.

Anzeige

Seit Juli 2018 krank geschrieben

Herberts Chef und Vertrauter, Alt-Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD), hatte Herbert im Zuge der Rathausaffäre vom OB-Büro in den Fachbereich Jugend und Familie ins Ihme-Zentrum versetzt. Dort hat Herbert nur wenige Tage gearbeitet, seit Juli 2018 war er krankgeschrieben. Jetzt fühlt er sich offensichtlich besser und will seinen Dienst wieder aufnehmen.

Weitere HAZ+ Artikel

Ist Herbert dienstunfähig?

Die Stadtverwaltung hat offenbar Zweifel an der Dienstfähigkeit Herberts. Zweifel können nach Angaben des Innenministeriums dann bestehen, wenn der Betroffene „infolge einer Erkrankung innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat und keine Aussicht besteht, dass innerhalb von sechs Monaten die Dienstfähigkeit wieder voll hergestellt ist“. Der Beamte kann dann gemäß Beamtengesetz des Landes in den Ruhestand versetzt werden.

Herbert, Schostok und auch der zu einer Haftstrafe verurteilte Ex-Personaldezernent Harald Härke müssen sich in den kommenden Wochen noch einem Disziplinarverfahren stellen.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel