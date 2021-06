Hannover

In zwei Wochen hat Hannovers Altoberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) einen wichtigen Termin in Leipzig. Am 14. Juli verhandelt dort der 6. Strafsenat des Bundesgerichtshofs darüber, ob Schostoks Freispruch in der Rathausaffäre Bestand haben kann. Das Landgericht Hannover hatte ihn in der Affäre um unzulässige Gehaltsboni für seine rechte Hand Frank Herbert im vergangenen Jahr vom Vorwurf der Untreue freigesprochen. Die Anklage hatte Schostok vorgeworfen, dass er die Zahlungen auch dann nicht stoppte, als er sicher von deren Unzulässigkeit wusste.

Gegen das Urteil des Landgerichts aus dem April 2020 hatte die Staatsanwaltschaft Hannover Revision eingelegt – ebenso gegen die Entscheidung zu Schostoks früherem Büroleiter Herbert. Den hatte das Landgericht zu einer Geldstrafe wegen Betrugs durch Unterlassen verurteilt, weil er die Zahlungen laut Urteil wider besseres Wissen entgegennahm.

Beide Entscheidungen überprüft das oberste deutsche Strafgericht nun auf Rechtsfehler. Hannovers früherer Rathauspersonalchef Harald Härke spielt im Juli in Leipzig nur eine indirekte Rolle. Die Revision des früheren Personaldezernenten hat der BGH abgetrennt. Härke war nicht einverstanden gewesen mit seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe auf Bewährung wegen Untreue, weil er die unrechtmäßigen Zahlungen eingefädelt haben soll.

Ob der BGH am 14. Juni bereits eine Entscheidung fällt, ist offen. Es kann das Urteil bestätigen – oder zur erneuten Verhandlung nach Hannover zurückweisen.

Von Karl Doeleke