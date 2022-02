Hannover

Alles auf Null: In der Rathausaffäre kommt es ab Freitag zum zweiten Mal zum Prozess vor dem Landgericht Hannover. Die Neuauflage ist nötig, weil der Bundesgerichtshof (BGH) das erste Urteil aus dem April 2020 gekippt hat – und damit den Freispruch von Altoberbürgermeister Stefan Schostok vom Vorwurf der besonders schweren Untreue. Also muss die Affäre, die den SPD-Politiker das Amt gekostet hat, neu verhandelt werden. Lesen Sie hier, was sie dazu wissen müssen.

Läuft der Prozess zur Rathausaffäre wie vor zwei Jahren ab?

Nicht ganz. Auf der Anklagebank sitzen wieder einstige Größen aus Hannovers Stadtpolitik. Da ist neben Schostok Frank Herbert, früher engster Vertrauter und rechte Hand des Oberbürgermeisters. Der frühere „Chefjurist“ des Rathauses ist von der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Anstiftung zur Untreue angeklagt.

Hat er seinen früheren Chef zur Untreue angestiftet? Frank Herbert, früherer Büroleiter von Hannovers Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Einer aus dem ersten Prozess jedoch wird fehlen: Hannovers früherer Personaldezernent Harald Härke, einst einflussreicher Strippenzieher im Rathaus. Der Pensionär ist in der Affäre rechtskräftig wegen besonders schwerer Untreue zulasten des städtischen Haushalts zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Stadt führt gegen ihn noch ein Disziplinarverfahren. Am 15. Februar, am zweiten Verhandlungstag, soll er als Zeuge aussagen.

Warum hat der BGH Schostoks Urteil gekippt?

Um das nachzuvollziehen muss man sich erinnern, worum es überhaupt ging: Frank Herbert bekam von 2015 bis Mitte 2018 einen Gehaltszuschlag von rund 1300 Euro im Monat, insgesamt knapp 50.000 Euro. Solche Zulagen sind für Spitzenbeamte, wie er in seiner damaligen Position einer war, allerdings rechtswidrig.

Personaljuristen im Rathaus erkannten das gleich, fanden jedoch bei Härke und Herbert kein Gehör. Zu Schostok drangen die Zweifel erst im Oktober 2017 durch. Damals hielt er ein rathausinternes Gutachten in Händen, das so deutlich formuliert war, dass es selbst der juristische Laie verstehen konnte: Herberts Bonus ist rechtswidrig.

Früher einflussreicher Strippenzieher in Hannovers Rathaus, heute in Pension: Harald Härke ist in der Rathausaffäre rechtskräftig verurteilt worden. Der BGH verwarf seine Revision. Im neuen Prozess soll er als Zeuge aussagen. Quelle: Rainer Dröse

Doch Schostok stoppte die Zahlungen nicht. Er beauftragte ausgerechnet Herbert, die Frage zu klären und begnügte sich mit dessen objektiv falscher Beteuerung, mit seiner Zulage sei alles in Ordnung. Damit waren alle im Rathaus Härke auf den Leim gegangen. Der Personalchef hatte bewusst gestreut, womit sich am Ende alle zufriedengaben: Die Kommunalaufsicht im niedersächsischen Innenministerium habe die Zulage ausnahmsweise abgesegnet. Herbert glaubte das am Ende wohl selbst und gab das so an Schostok weiter. Erst im Mai 2018, nach Presseberichten und einem Anruf aus dem Innenministerium, stoppte Schostok die Zahlungen.

Der Oberbürgermeister verlor sein Amt, aber das Landgericht sprach ihn frei: Es kam zu dem Schluss, dass Schostok sich in einem Geflecht von Intrigen und Lügen verheddert hatte und daher irrtümlich davon ausgehen durfte, dass alles in Ordnung war. Er habe daher das Vermögen der Stadt nicht vorsätzlich geschädigt. Das musste zum Freispruch führen, denn fahrlässige Untreue gibt es nicht.

Was genau soll daran falsch sein?

Kurz gesagt: Die Richter in Hannover waren in den Augen des BGH zu nachsichtig. Als Oberbürgermeister habe Schostok eine herausgehobene Vermögensbetreuungspflicht gegenüber der Stadtkasse gehabt – und der habe er nicht genügt, als er ausgerechnet den Begünstigten der Zahlungen mit der Klärung beauftragt hat. Damit habe Schostok sprichwörtlich „den Bock zum Gärtner gemacht“. Anschließend, so der BGH, hätte er sich auch nicht auf die Angaben Herberts verlassen dürfen, sondern hätte sich selbst aktiv um Aufklärung bemühen müssen.

Und wie geht das diesmal aus?

Der BGH stellt enge Leitplanken auf. Mit einem strafbefreienden Irrtum dürfte Schostok nicht noch einmal davonkommen. Jedenfalls liege das nach den bisherigen Feststellungen „nicht nahe“, gibt der BGH mit auf den Weg. Naheliegend sei, dass Schostok im Oktober 2017 seine Vermögensbetreuungspflicht verletzt habe. Ebenfalls liege nahe, dass er dabei wusste, dass das Vermögen der Stadt dadurch Schaden nehmen würde und dass er das zumindest billigend in Kauf nahm – also vorsätzliche handelte.

Von Karl Doeleke