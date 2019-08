Hannover

Die Rathausaffäre in Hannover zieht offenbar noch weitere Kreise: Ein Großteil der hannoverschen Stadtmitarbeiter erhält seit Jahren eine pauschale Leistungsprämie, die ihnen in dieser Form nicht zusteht. Zu diesem Ergebnis kommt eine interne Rechnungsprüfung im Rathaus.

Wie aus dem vertraulichen Bericht hervorgeht, der der HAZ vorliegt, hat die Stadt allein im Jahr 2017 Zulagen in einem Umfang von 5,6 Millionen Euro an rund 8500 Mitarbeiter ausgezahlt. „Nach Volumen und Rechtsgrundlage“ sei die Prämie „unrechtmäßig“, urteilen die Kontrolleure, weil sie nicht variabel und leistungsorientiert, sondern „an alle Beschäftigten leistungsunabhängig als pauschale Einheitsprämie gezahlt wird“.

Rechnungsprüfer raten zu disziplinarrechtlichen Maßnahmen

Für die Rechnungsprüfer ergeben sich aus dem Verstoß erhebliche Konsequenzen. Die Kontrolleure raten der Stadtspitze zu prüfen, ob eine „Dienstpflichtverletzung“ begangen wurde. Gegebenenfalls sollten disziplinar- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen erwogen werden.

Die Stadt Hannover unter der amtierenden Verwaltungschefin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) schwieg am Montag zu dem Prüfbericht, erst am Mittwoch wolle man sich äußern, hieß es. Dann beschäftigt sich auch ein Ratsausschuss mit dem Thema. Ratspolitiker vermuten, dass die Stadt das Problem in ihrer Darstellung auf wenige Einzelfälle reduzieren werde.

Zulage wurde ausgedehnt

Die Leistungsprämie zahlt die Stadt seit vielen Jahren an ihre Mitarbeiter. Anfangs wurde die Zulage nur Führungskräften gewährt, später auf alle Angestellten des öffentlichen Dienstes ausgedehnt. Rechtsgrundlage ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Nach welchen Kriterien aber die Boni verteilt werden, regelt eine Dienstvereinbarung zwischen Verwaltungsspitze und Arbeitnehmervertretern.

Stadt zahlt 32 verschiedene Zulagen

Insgesamt 32 unterschiedliche Zulagen zahlt die Stadt an ihre Mitarbeiter. Im Sog der Rathausaffäre um illegale Gehaltsboni für zwei Spitzenbeamte hat im vergangenen Jahr der damalige Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) veranlasst, das gesamte Zulagensystem zu überprüfen. Auch die Sonderzahlungen vor Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2013 sollten unter die Lupe genommen werden. Beauftragt wurden sowohl Verwaltungsmitarbeiter als auch externe Experten.

Beanstandet wurde offenbar nichts, denn die Stadt zahlt sämtliche Zulagen weiter. Personalchef im Rathaus war lange Zeit Harald Härke, der demnächst mit Schostok und dessen einstigem Vertrauten Frank Herbert vor Gericht stehen soll.

Stadt muss Strafe zahlen

Das Rechnungsprüfungsamt, ein Kontrollorgan innerhalb der Verwaltung und dem Rat unterstellt, nahm die Untersuchung zum Anlass, nun selbst genauer hinzuschauen. In ihrem Abschlussbericht kritisieren die Prüfer nicht nur pauschal vergebene Leistungsprämien. Auch die Zulage im Sozial- und Erziehungsdienst sei „nicht rechtskonform vereinbart worden“, meinen die Prüfer. Bei einem Ausgabevolumen von mehr als einer Million Euro jährlich hätte der Rat zustimmen müssen.

Der Kommunale Arbeitgeberverband hat diesen Verstoß bereits mit einer Konventionalstrafe in Höhe von 17.200 Euro belegt. Die Rechnungsprüfer empfehlen auch hier, disziplinar- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen zu erwägen.

Von Andreas Schinkel und Karl Doeleke