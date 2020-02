Hannover

Der Prozess gegen die einst mächtigsten Männer in Hannovers Rathaus geht in seine fünfte Runde. Am Donnerstag, 6. Februar, nehmen der frühere Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD), sein ehemaliger Büroleiter Frank Herbert und Ex-Personaldezernent Harald Härke erneut auf der Anklagebank des Landgerichts Hannover Platz. Schostok und Härke müssen sich wegen schwerer Untreue verantworten, Herbert wegen Anstiftung zur Untreue. Die HAZ berichtet am Donnerstagmorgen wieder mit einem Live-Ticker vom Prozess.

Enge Mitarbeiter Härkes und Herberts sagen aus

Erneut lädt das Gericht eine Reihe von Zeugen vor, darunter die Büroleiterin und die Sekretärin Härkes sowie die Assistentin Herberts. Auch ein enger, juristisch versierter Mitarbeiter Herberts soll dem Gericht Rede und Antwort stehen. Die entscheidende Frage lautet: Was haben die Stadtmitarbeiter von den Machenschaften ihrer Chefs gewusst? Die Zeugenaussagen dürften tiefe Einblicke in die Arbeitsweisen auf der Führungsetage geben – und in mögliche Versäumnisse im Rathaus.

OB-Büroleiter Herbert hat jahrelang Gehaltszulagen kassiert, die ihm in seiner Besoldungsgruppe nicht zustanden. Dadurch ist der Stadt Hannover ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Boni wurden in Absprache mit dem damaligen Personaldezernent Härke gezahlt. Auch der ehemalige Feuerwehrchef Claus Lange hat rechtswidrige Zulagen bekommen, diese aber längst zurückgezahlt.

Verschiedene Strategien der Verteidigung

Schostok will von den illegalen Boni jahrelang nichts gewusst haben. Erst als das niedersächsische Innenministerium intervenierte, stoppte Schostok die Zahlungen. Härke räumt ein, Fehler begangen zu haben, und gibt sich reumütig. Herbert rechtfertigt seine Zulagen damit, dass er Hunderte Überstunden geleistet und so viel Verantwortung übernommen habe wie ein Dezernent. Es war sein Chef Schostok, der Herberts Aufgabenbereich ausdehnte und ihn wie einen Dezernenten einsetzte.

Das Landgericht hat bisher drei weitere Prozesstage angesetzt, für den 20. Februar, 3. März und 17. März. Ob und wie diese Termine genutzt werden, lässt das Gericht offen. Wie das Verfahren weitergeht, hänge immer auch vom Verlauf der Beweisaufnahme ab, teilt ein Gerichtssprecher mit.

Von Andreas Schinkel