Hannover

Pause im Revisionsverfahren um die sogenannte Rathausaffäre: Die nächsten beiden Termine im wieder aufgenommenen Untreueprozess gegen den ehemaligen hannoverschen Oberbürgermeister Stefan Schostok und seinen früheren Büroleiter Frank Herbert fallen aus. Das hat das Landgericht am Mittwoch mitgeteilt. Geplant waren die abgesetzten Verhandlungstage für diesen Freitag und den kommenden Mittwoch. Weitergehen soll es nun am 25. Februar um 9 Uhr in Saal 1H1 des Landgerichts.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Verfahren um die sogenannte Rathausaffäre war wieder aufgerollt worden, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) den Freispruch Schostoks vom April 2020 im vergangenen Jahr aufgrund vermeintlicher Prüfungslücken aufgehoben hatte. Seit vergangenen Freitag läuft der Revisionsprozess am Landgericht, für den sieben Verhandlungstage angesetzt worden sind.

Von lok