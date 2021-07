Hannoversche Ratspolitiker begrüßen mehrheitlich die Aufhebung des Freispruchs von Altoberbürgermeister Stefan Schostok in der Rathausaffäre. Bis der Fall erneut vor dem Landgericht verhandelt wird, dauert es noch.

Muss in Hannover erneut vor Gericht, weil der Bundesgerichtshof in Leipzig seinen Freispruch in der Rathausaffäre aufgehoben hat: Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD). Quelle: Andre Kempner, Karl Doeleke