Hannover

Stephan Weil ( SPD) ist der letzte Zeuge im Untreueprozess um die Rathausaffäre in Hannover. Voraussichtlich am 30. März fällt die 18. Große Strafkammer ihr Urteil über Altoberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD), dessen früheren Büroleiter Frank Herbert und Ex-Rathauspersonalchef Harald Härke. Zuvor soll aber am Dienstag noch der Ministerpräsident Zeugnis ablegen – vorausgesetzt, er darf überhaupt aussagen.

Denn so einfach ist das auch wieder nicht. Regierungschefs benötigen dafür die Genehmigung der Landesregierung, und die steht noch aus. Weil ist am Dienstag für 13 Uhr ins Landgericht geladen, erst wenige Stunden zuvor, um 10 Uhr, trifft sich das Kabinett. Weils Gerichtstermin dürfte unter Sonstiges auf der Tagesordnung stehen – und der Punkt auch abgenickt werden.

Der Regierungschef wird ermahnt und belehrt

Richter Patrick Gerberding muss den Zeugen Stephan Weil ermahnen, die Wahrheit zu sagen. Quelle: Samantha Franson

Obwohl der Ministerpräsident auf seinen Gerichtstermin sicher gerne verzichtet hätte. Es dürfte nicht mehr allzu oft vorkommen, dass Weil Belehrungen und Ermahnungen über sich ergehen lassen muss. Doch die Strafprozessordnung ist da klar: Richter Patrick Gerberding muss den Regierungschef, der ebenfalls Jurist ist, wie jeden anderen Zeugen auch zu Beginn seiner Aussage „ermahnen“ und „belehren“, die Wahrheit zu sagen – sonst drohe eine empfindliche Strafe. Tut der Richter das nicht, schafft er ein Beweisverwertungsverbot und einen Revisionsgrund.

Außerdem war Weil eher zufällig und gänzlich ungewollt in die Rathausaffäre geraten. Er bekam im Februar 2018 vom CDU-Fraktionschef im Landtag einen braunen Umschlag überreicht. Dirk Toepffer – damals noch CDU-Chef in Hannover – will ihn eines Abends auf seinem Schreibtisch im Landtag gefunden haben.

Toepffer verweigerte die Aussage

CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer überreichte Weil brisante Unterlagen zur Rathausaffäre – und wollte später nicht mehr darüber sprechen. Quelle: Christian Behrens

Aus dem Inhalt des Umschlags war erkennbar, dass Schostoks damaliger Vertrauter und heutiger Mitangeklagter Frank Herbert seit Jahren einen rechtswidrigen Zuschlag auf sein Gehalt bekam. Enthalten war ein rathausinterner Vermerk, wonach die Zulagen eindeutig rechtswidrig sind. Damit war die Rathausaffäre, die schon seit Monaten die Stadt in Aufruhr versetzte, in der Staatskanzlei angekommen. Toepffer berief sich später auf sein Zeugnisverweigerungsrecht als Landtagsabgeordneter. Weil, der auch Landtagsabgeordneter ist, hätte das auch tun können.

Weil zu Schostok : „Klär das!“

Am 1. März 2018 bestellte Weil OB Schostok in die Staatskanzlei und übergab ihm die Unterlagen mit der Aufforderung: „Klär das!“ Im Mittelpunkt des Interesses an Weils Aussage dürfte daher stehen, wie Weil das gemeint hat.

War Weil vorrangig daran gelegen, dass Ruhe im Rathaus einkehrt, ohne dass seine Beteiligung bekannt wird? Oder hat er Schostok auch mitgegeben, die Bezahlung seiner Beamten in Ordnung zu bringen? Hat der Jurist Weil dem Sozialpädagogen Schostok also gesagt, dass Herberts Bezahlung rechtswidrig sein dürfte?

Zeuge Weil ergänzt seine Aussage

Das wollte schon die Staatsanwaltschaft vom Zeugen Weil wissen. In seiner Aussage bei den Ermittlern soll Weil nach Informationen der HAZ erklärt haben, er habe eine tiefere rechtliche Prüfung der Unterlagen nicht vorgenommen. Später soll Weil eine Erklärung zu seiner Aussage nachgereicht haben: Er könne nicht ausschließen, dass er bei Treffen mit Schostok eine Einschätzung des Innenministeriums angesprochen hat, wonach die Zulagen für Herbert rechtswidrig waren.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke